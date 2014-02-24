Тульская порноактриса составила рейтинг мужчин

14 февраля 2017, вторник, 22:14 – ИА СОЧИ-24



Тульская порноактриса составила рейтинг мужчин

Тульская учительница литературы Надя в 24 года полностью сменила свой род деятельности и погрузилась в порноиндустрию, прославившись под псевдонимом Ева Бергер. Она поделилась своими впечатлениями от мужчин разных национальностей.В первую очередь девушка раскритиковала любовников из России, сообщает издание Myslo. По ее мнению, наши мужчины плохи в сексуальном плане, несмотря на сердечность и душевность. "А с чего им быть хорошими? Сначала в стране "не было секса", затем секс стал "прелюбодеянием", а сейчас даже доступ к Brazzers прикрыли – на каких харчах растить свою сексуальность?" – заявила она.На первую строчку "рейтинга" Ева Бергер поставила французов. Она отметила, что мужчины этой национальности любят долгие прелюдии, глубокие поцелуи и прочие приятные для нее вещи. Также она положительно высказалась об испанцах, назвав их людьми "с бешеной сексуальной энергией и незакрывающимся ртом".Подробнее всего бывшая учительница высказалась об афроамериканцах. Они, по ее мнению, нежны и боязливы, а в сексе аккуратны и неагрессивны, однако "при конфликтных ситуациях исчезают первыми". "Привязываются и влюбляются довольно быстро, начинают строить планы на будущие отношения, в перерывах между съемками показывают фото сыновей, оставшихся в США с матерью-разведенкой", – заявила Ева. Немцев она считает "нанотехнологией в порно". "Им, в отличие от многих русских мужчин, несвойственна лень на производстве: никаких обеденных перерывов, пока дело не сделано. Безэмоциональны, но неистовы: жесткий проверенный механизм", – пояснила порноактриса из Тулы. Немалый интерес у Нади вызывают венгры, а чехи, по ее мнению, – "улыбашки-бисексуалы". "Румыны – это целый творческий ансамбль в сексе, где театральная прелюдия интереснее, чем само действие", – продолжила она. Также Ева Бергер составила "антирейтинг" любовников по национальностям. Например, она отметила, что англичане "по-настоящему удивляют размерами", однако в сексе мужчины эгоистичны и ленивы, поэтому доминирующую роль они всегда отдают своему партнеру. Примечательно, что бывшая учительница незадолго до этого отметила, что ее "пугает мужское доминирование в сексе". "Китайцы – прилипчивые и наглые, японцы – отстраненные и закрытые. В сексе одинаково плохи", – отметила порноактриса. Также она раскритиковала итальянцев, так как они агрессивны и обидчивы. "Редко бреются. Еще реже моются", – заключила она. Между тем Ева Бергер рассказала, что порнофильмы идеализируют тело актера. По ее мнению, человеческий организм изначально не приспособлен для работы в индустрии. "У актеров не видно ни целлюлита, ни шрамов, ни чего-то еще не потому, что их нет. Специальное освещение, фильтры, грим, фотошоп. Порно – это не реальность", – заявила бывшая учительница. Актриса негативно воспринимает реакцию российского правительства на порноиндустрию. По ее мнению, Кремль заботится только о том, что приносит потомство. "Русские проститутки – главный экспортный товар за границу наряду с газом и нефтью. Какой огромный доход в виде налогов уходит в другие страны!" – подчеркнула она. При этом она признала, что российской демографии прежде всего нужен результат секса. Изощренность сексуальных поз и открытое принятие бисексуальности, в свою очередь, может привести к заинтересованности населения непосредственно в процессе полового акта.

СОЧИ 24