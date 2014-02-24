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Тульские студенты провели "Татьяниаду-2017"
25 января 2017, среда, 18:16 – ИА СОЧИ-24
Около 500 студентов и суворовцы приняли участие в "Татьяниаде".
Праздник проводят каждый раз в другом месте. В прошлые годы ареной соревнований
и гуляний становились центральный парк Тулы и ледовая арена в Новомосковске.Территорию возрожденного Тульского суворовского училища на
сей раз выбрали не случайно – здесь отличные спортивные площадки. С праздником
и окончанием зимней сессии участников поздравил губернатор Тульской области
Алексей Дюмин. Глава региона пожелал студентам успехов в учебе. Знания, которые будущие
специалисты получают в университетах, послужат на пользу стране, подчеркнул
Дюмин.Праздник прежде всего спортивный, так что губернатору
пришлось показать силу в перетягивании каната. Студенты и суворовцы приняли
участие в лыжной эстафете, поиграли в городки, прокатились на собачьих
упряжках. Позже атлеты перешли к чаепитию, во время которого
руководитель региона пообщался с тульскими студентами. Дюмин рассказал им,
какими видами спорта увлекается: как выяснилось, это горные лыжи и, конечно,
хоккей. Губернатор посоветовал всем заниматься этим увлекательным видом спорта,
который не только способствует физическому развитию, но и помогает вырабатывать
командное чувство. Спортивно-развлекательную "Татьяниаду" впервые
провели в 2011 году – как ответ Олимпиаде. В нем участвуют студенты вузов и учащиеся
профессиональных образовательных учреждений, расположенных на территории
Тульской области. Впервые к участию в празднике приглашены курсанты
возрождённого в 2016 году Тульского суворовского военного училища. Основная
идея мероприятия – сплочение студенческого сообщества региона, пропаганда в молодёжной
среде здорового образа жизни, популяризация традиционных зимних видов спорта.
Источник:
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