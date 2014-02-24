Туристы из России застряли в Таиланде из-за наводнения

7 января 2017, суббота, 17:14 – ИА СОЧИ-24



Туристы из России застряли в Таиланде из-за наводнения

Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. В результате группа туристов из России не смогла вылететь домой с отдыха. Впрочем, не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией.Главная дорога на острове Самуи в Таиланде оказалась подтоплена из-за проливных дождей. Также наводнение задержало ряд рейсов из местного аэропорта. Данных о том, что кто-то из российских туристов пострадал от разгула стихии нет, однако сообщается, что некоторые отдыхающие не смогли вовремя вылететь домой."По предварительным данным, организованных российских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами", – говорится в сообщении Ростуризма. Ведомство следит за развитием ситуации и находится в постоянном контакте с ситуационно-кризисным центром Министерства иностранных дел России, а также с консульским отделом посольства России в Таиланде.Ожидается, что погода на острове улучшится уже в ближайшие дни. Впрочем, некоторые отдыхающие из России предпочли не ждать и приступили к отдыху даже в таких непростых условиях. По сообщениям россиян дождь льет уже пятый день. Видео, снятое в одном из районов острова, на своей странице в Instagram выложила путешественница Ольга Ромазанова. "Пытались подъехать в кафе, но со всех сторон дороги затоплены", – рассказала она. Также девушка предупредила об опасности хождения по затопленным участкам – в мутной воде могут прятаться змеи. "Одну змею видели сегодня на пляже, она была мертвая, что сохранило мне множество нервных клеток", – призналась она.Судя по многочисленным видео с острова, движение транспорта по затопленным улицам возможно, хотя и сильно затруднено. Особенно от воды страдают мотоциклы. Отметим, прямых рейсов из аэропорта Самуи в Россию не производится. Самолеты из воздушной гавани острова вылетают в другие регионы Таиланда, а также в Сингапур, Куала-Лумпур, Гонконг и некоторые города Китая.

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