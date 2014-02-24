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Тысячи человек просят посадить преградившую дорогу "скорой" автохамку

14 января 2017, суббота, 15:16 – ИА СОЧИ-24

Тысячи человек просят посадить преградившую дорогу "скорой" автохамку
Тысячи человек просят посадить преградившую дорогу "скорой" автохамку
Десятки тысяч человек просят посадить автоледи, не пропустившую скорую к умирающему. Россияне подписывают петицию в Сети с требованием ужесточить наказание для подобных случаев.
Громкая история не оставила равнодушными жителей России, которые активно подписывают петицию,
требующую строго наказать водителя Ульяну Лобанову. По одной из версий,
именно Лобанова находилась за рулем автомобиля, преградившего дорогумашине скорой в Петропавловске-Камчатском, из-за чего медики не смогли
спасти 21-летнего парня. Автор петиции просит генерального прокурора и
главу Следственного комитета взять на личный контроль расследование инцидента и добиться
максимальных карательных мер. "Учитывая большой общественный резонанс этого вопиющего
преступления, помимо формального штрафа в 500 рублей за блокировку
дороги (именно такое наказание пока грозит автоледи, что совершенно не
соразмерно с последствием данного деяния) прошу привлечь
женщину-водителя к уголовной ответственности с реальным сроком, а также
ее пассажира, как соучастника преступления. В будущем необходимо
ужесточить наказание для таких случаев. Ведь, по сути, своими действиями
они убили человека", – написал в своей петиции житель Красноярка Никита
Ронжин.Как писали Dni.ru, спешащий на вызов автомобиль скорой помощи не смог разъехаться с легковой машиной в
Петропавловске-Камчатском. Один из пассажиров вышел из автомобиля,
начал оскорблять фельдшера и угрожать ему. Перепалка продолжалась около
10 минут. Когда врачам всe же удалось заехать во двор и зайти к
пациенту, молодой человек уже умер. Сотрудники Следственного комитета по Камчатскому
краю начали по данному факту проверку.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Очевидцы рассказали о падении мужчины с 83-го этажа "Москва-Сити"

Постоялец гостиницы упал с 83-го этажа высотного здания международного комплекса "Москва-Сити". Личность погибшего устанавливается...»

сегодня, 17:58
Захарова уличила Германию в информационной атаке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации в немецких СМИ о деле "девочки Лизы". По ее словам, подобные сообщения – это не что иное, как "информационная карусель" против Москвы...»

сегодня, 17:30
Юноша выпал с 86-го этажа башни "Москва-Сити"

Трагический случай произошел в одной из гостиниц в башне "Око" бизнес-центра "Москва-Сити"..»

сегодня, 16:58
Объявлены новые цены на водку

Директор Департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов на проходящем в Москве Гайдаровском форуме выступил с предложением поднять минимальную розничную цену на водку. По мнению чиновника, ее стоимость необходимо повысить со 190 до 205-210 рублей за полулитровую бутылку...»

сегодня, 16:31
Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии

Экскурсионный автобус с 32 пассажирами, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Рускеала, опрокинулся в кювет на 236-м километре автодороги А-121 "Сортавала" в Карелии. Восемь туристов из Петербурга пострадали в аварии...»

сегодня, 16:00
Американского журналиста заело на слове "Россия"

Зрители американского телеканала MSNBC стали свидетелями "зависания" журналиста газеты The Washington Post Дэвида Игнатиуса на слове "Россия" из-за технического сбоя. Как отмечают в издании Mediaite, это уже третий странный случай за последнее время, что может дать повод для размышлений конспирологам и сторонникам теорий заговора...»

сегодня, 15:59
Министр Колобков считает незаконным отстранение лыжников

"Отстранение наших лыжников незаконно и безосновательно..»

сегодня, 15:16
Тысячи человек просят посадить преградившую дорогу "скорой" автохамку

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