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Тысячи человек просят посадить преградившую дорогу "скорой" автохамку
14 января 2017, суббота, 15:16 – ИА СОЧИ-24
Громкая история не оставила равнодушными жителей России, которые активно подписывают петицию,
требующую строго наказать водителя Ульяну Лобанову. По одной из версий,
именно Лобанова находилась за рулем автомобиля, преградившего дорогумашине скорой в Петропавловске-Камчатском, из-за чего медики не смогли
спасти 21-летнего парня. Автор петиции просит генерального прокурора и
главу Следственного комитета взять на личный контроль расследование инцидента и добиться
максимальных карательных мер. "Учитывая большой общественный резонанс этого вопиющего
преступления, помимо формального штрафа в 500 рублей за блокировку
дороги (именно такое наказание пока грозит автоледи, что совершенно не
соразмерно с последствием данного деяния) прошу привлечь
женщину-водителя к уголовной ответственности с реальным сроком, а также
ее пассажира, как соучастника преступления. В будущем необходимо
ужесточить наказание для таких случаев. Ведь, по сути, своими действиями
они убили человека", – написал в своей петиции житель Красноярка Никита
Ронжин.Как писали Dni.ru, спешащий на вызов автомобиль скорой помощи не смог разъехаться с легковой машиной в
Петропавловске-Камчатском. Один из пассажиров вышел из автомобиля,
начал оскорблять фельдшера и угрожать ему. Перепалка продолжалась около
10 минут. Когда врачам всe же удалось заехать во двор и зайти к
пациенту, молодой человек уже умер. Сотрудники Следственного комитета по Камчатскому
краю начали по данному факту проверку.
Источник:
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