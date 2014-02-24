У аэропорта Махачкалы столкнулись 38 машин

В пригороде Махачкалы произошла массовая авария: по дороге в аэропорт столкнулись сразу 38 автомобилей, пишет "Газета.ru". По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Полиция выясняет причины аварии, сообщает РИА Новости.
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Популярный российский YouTube-блогер Илья Мэддисон удалил свои аккаунты в соцсетях из-за травли, устроенной сторонниками террористической организации "Исламское государство". Стендап-комик навлек на себя гнев радикалов циничной шуткой о Коране...»
Барак Обама без средств к существованию не останется. И дело не только в приличной президентской пенсии: многочисленные таланты бывшего лидера Америки по достоинству оценили предприниматели, которые предлагают ему работу. Экс-политики на рынке труда товар ценный...»
В Министерстве экономического развития подготовили проект Стратегии пространственного развития России до 2030 года. Документ предусматривает приоритетное развитие геостратегически важных территорий – Дальнего Востока, Республики Крым и города Севастополь, а также создание макрорегионов...»
Популярный российский YouTube-блогер Илья Мэддисон удалил свои аккаунты в соцсетях из-за травли, устроенной сторонниками террористической организации "Исламское государство". Стендап-комик навлек на себя гнев радикалов циничной шуткой о Коране...»