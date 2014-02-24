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У беглянки Максаковой хотят отобрать миллионы
10 марта 2017, пятница, 20:15 – ИА СОЧИ-24
В прокуратуру обратился
депутат Госдумы от Петербурга Сергей Вострецов. Он попросил надзорное ведомство
проверить, как Мария Максакова, имея второе гражданство Германии, могла быть
избрана депутатом.Ее петербургские избиратели
считают, что зарплату депутат получала незаконно.
По их мнению, она должна вернуть около 20 миллионов рублей. Вострецов просит генпрокурора
Юрия Чайку применить к Максаковой гражданскую и уголовную ответственность. Он
считает, что ей может грозить до пяти лет лишения свободы, передает Life.ru."Если будет доказано,
что она являлась гражданкой Германии, то речь пойдет не просто о возврате
зарплаты. Это уголовное преступление, мошенничество", – заявил Вострецов.
Оказалось, что Максакова представляла тот же округ, что и он.Также
он добавил, что его обращение в прокуратуру инициировали граждане. Особенно, по
словам депутата, поведение Максаковой возмущает ветеранов. Напомним,
депутат Госдумы Денис Вороненков перебрался в Киев вместе со своей супругой,
экс-депутатом Марией Максаковой. Оперную певицу уволили из академии Гнесиных,
а ее супруга объявили
в федеральный розыск по
делу о рейдерском захвате.
Источник:
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