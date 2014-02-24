

В Москве полицейские устроили погоню со стрельбой сегодня, 20:58 Столичные правоохранители вечером 10 марта устроили погоню со стрельбой..»

Трамп начал брать уроки по общению с Путиным сегодня, 20:45 Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Помимо прочего, одной из главных тем общения двух лидеров станет ситуация на востоке Украины...»

У беглянки Максаковой хотят отобрать миллионы сегодня, 20:15 Оперную певицу и депутата Госдумы Марию Максакову, перебравшуюся с супругом, депутатом Денисом Вороненковым, на Украину, через прокуратуру просят вернуть депутатскую зарплату. В общей сложности ее хотят лишить 20 миллионов рублей...»

Под Петербургом девушку задавил поезд сегодня, 19:45 Недалеко от станции Старый Петергоф в Ленинградской области под поезд попала девушка..»



Назван самый безопасный вид транспорта сегодня, 19:43 Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) изучили ситуацию с инцидентами в сфере коммерческой авиации за 2016 год. Оказалось, что при путешествиях на большие расстояния самолеты остаются самым безопасным видом транспорта...»

Что Эрдогану нужно от "дорогого друга" Путина сегодня, 19:16 Президент России Владимир Путин встретился в пятницу, 10 марта, со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили разные аспекты двухстороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в сфере безопасности и в экономической области...»

Москвич в салоне связи обезвредил грабителя и скрылся сегодня, 18:46 На севере Москвы неизвестный попытался совершить ограбление в салоне сотовой связи..»

На западе Москвы случился обвал грунта сегодня, 18:29 На западе Москвы на пешеходной дорожке произошел обвал грунта..»