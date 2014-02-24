У чиновницы украли бриллианты за 6 миллионов

24 декабря 2016, суббота, 17:15 – ИА СОЧИ-24



У чиновницы украли бриллианты за 6 миллионов

Группа злоумышленников похитила драгоценности и ценные вещи из дома чиновницы российского Фонда социального страхования (ФСС). Общая сумма добычи воров – шесть миллионов рублей.Хозяйка коттеджа, сотрудница ФСС обратилась в полицию сзаявлением о краже. По ее словам, преступники ограбили ее и ее дочь, главу отделаФСС России по Московской области. Грабители вынесли из дома чиновниц украшения с бриллиантами и норковую шубу на общую сумму в шесть миллионоврублей.Стало известно, что воры проникли в коттедж, сломав окно напервом этаже, передает Life.ru со ссылкой на информированный источник. В данный момент полицияустанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает грабителей.Напомним, это не первое громкоеограбление за этот месяц. Так, в начале декабря злоумышленники вынесли изквартиры московского бизнесмена ДавидаДавтяна коллекцию часов и пистолет на общую сумму более 86 миллионоврублей.

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