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У чиновницы украли бриллианты за 6 миллионов
24 декабря 2016, суббота, 17:15 – ИА СОЧИ-24
Хозяйка коттеджа, сотрудница ФСС обратилась в полицию с
заявлением о краже. По ее словам, преступники ограбили ее и ее дочь, главу отдела
ФСС России по Московской области. Грабители вынесли из дома чиновниц украшения с бриллиантами и норковую шубу на общую сумму в шесть миллионов
рублей.
Стало известно, что воры проникли в коттедж, сломав окно на
первом этаже, передает Life.ru со ссылкой на информированный источник. В данный момент полиция
устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает грабителей.
Напомним, это не первое громкое
ограбление за этот месяц. Так, в начале декабря злоумышленники вынесли из
квартиры московского бизнесмена Давида
Давтяна коллекцию часов и пистолет на общую сумму более 86 миллионов
рублей.
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