У чиновника в Москве украли дипломат с деньгами

29 декабря 2016, четверг, 13:30 – ИА СОЧИ-24



У чиновника в Москве украли дипломат с деньгами

С заявлением о краже в полицию обратился 37-летний заместитель начальника отдела в управлении Росреестра, передает агентство городских новостей "Москва". Он рассказал, что возле одного из домов по Петровско-Разумовскому проезду кто-то разбил заднее правое окно его автомобиля и вытащил из салона дипломат, в котором находились деньги, телефон и документы. После этого злоумышленник скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ведутся поиски подозреваемого.

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