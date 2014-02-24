У чиновника в Москве украли дипломат с деньгами

С заявлением о краже в полицию обратился 37-летний заместитель начальника отдела в управлении Росреестра, передает агентство городских новостей "Москва". Он рассказал, что возле одного из домов по Петровско-Разумовскому проезду кто-то разбил заднее правое окно его автомобиля и вытащил из салона дипломат, в котором находились деньги, телефон и документы. После этого злоумышленник скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ведутся поиски подозреваемого.
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Известный журналист Алексей Венедиктов прокомментировал на своей страничке в Twitter реакцию Минобороны на карикатуры Charlie Hebdo. Неуместную шутку главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" раскритиковали его же подписчики...»
Специалист в области смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook необычное видео. В ролике запечатлен министр иностранных дел России Сергей Лавров: спортсмен склеил куски его выступлений таким образом, чтобы получился полноценный рассказ об итогах года...»