У Людмилы Максаковой сдали нервы после побега дочери на Украину

14 февраля 2017, вторник, 22:01 – ИА СОЧИ-24



У Людмилы Максаковой сдали нервы после побега дочери на Украину

Мать сбежавшей в Киев экс-депутата Марии Максаковой, ведущая актриса театра имени Вахтангова Людмила Максакова отказалась общаться с журналистами на тему исчезновения своей дочери. На попытки узнать какую-либо информацию, народная артистка ответила грубостью.Журналисты "Комсомолки" пытались взять комментарийу Людмилы Васильевны по телефону, но в ответ услышали грубость. "Что надо?"– недовольно спросила народная артисткаРоссии. Услышав, что репортеры интересуются судьбой ее дочери, Максакова-старшаяответила: "А я тут при чем?.. Вы знаете, есть очень короткий путь, междупрочим, сексуальный. В эротическое путешествие не хотите ли пойти?"В конце 2016 года Мария Максакова и ее муж экс-депутатГосдумы Игорь Вороненков покинули Россию и уехали в Киев. Вороненков заявил,что получил гражданство Украины. Свое бегство он объяснил тем, что якобыопасается преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата,основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельностьв Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Кроме того, Вороненковдал показания против экс-президента Украины Виктора Януковича по делу огосизмене. В КПРФ бывшего депутата назвали предателем. Журналистам удалось выяснить, почему экс-депутату Госдумы такбыстро дали украинское гражданство. Согласно местным законам, он должен былнесколько лет проживать на территории страны, знать государственный язык и выполнитьеще ряд требований. Но, оказывается в законах Незалежной есть лазейка длятаких, как Вороненков – жесткие условия не распространяются на лиц, которыеимеют выдающиеся заслуги перед Украиной, и лиц, принятие которых в гражданствоУкраины представляет государственный интерес для Украины.Сегодня, 14 февраля стало известно, что Марию Максаковууволили из Российской академии музыки имени Гнесиных, где она работала старшимпреподавателем на кафедре сольного пения. Ее учеников распределили междудругими педагогами. Оказывается, Максакову лишили работы после того, как сталоизвестно об ее отъезде на Украину.

СОЧИ 24