У москвича на почте изъяли полтонны икры

В столичном отделении "Почты России" с помощью рентгена обнаружили в посылках полтонны красной и черной икры. Сотрудники организации сообщили об этом правоохранительным органам. Все посылки с одинаковым содержимым предназначались одному и тому же адресату. Стражи порядка задержали подозреваемого при получении незаконного товара, сообщает агентство "Москва".Икра была расфасована в 20 пластиковых контейнеров, общий объем деликатеса составил около 500 килограммов. Посылки поступили из сортировочного центра Камчатского края."Между слоями красной икры в центре контейнера скрывалась запрещенная к обороту черная икра. Работники почтовой безопасности передали все материалы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения", – рассказали в пресс-службе "Почты России".Представитель организации отметил, что уголовное преследование грозит и отправителю икры. Действия нарушителя подпадают под статьи "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов". Напомним, что в феврале 2016 года 52-летний житель столицы привез на продажу в Одинцово 30 килограммов некачественной черной икры без маркировки. Ему грозило до шести лет лишения свободы, а также полумиллионный штраф.
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Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что вскоре вновь может оказаться "виновником всех бед" по версии некоторых российских телевизионных журналистов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook...»
В правительстве Испании ввели должность так называемого "секс-короля" – человека, ответственного за повышение рождаемости в стране. Теперь эти обязанности будет выполнять сенатор Эдельмира Баррейра...»