У Никиты Белых в СИЗО отнимается нога

19 января 2017, четверг, 12:45 – ИА СОЧИ-24



У Никиты Белых в СИЗО отнимается нога

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, задержанный по подозрению в получении взятки, пожаловался на ухудшение состояния здоровья. Он заявил, что за время содержания в СИЗО "Лефортово" у него начала сильно болеть нога.Бывший чиновник рассказал о своем самочувствии посетившим его в СИЗО членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы, сообщает ТАСС. "Левая нога болит, отнимается, лечение, которое здесь проводят, пока результатов не дает, с ногой все хуже", – заявил он.Ранее в декабре 2016 года адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов заявил, что Никита Белых поправился в СИЗО на 20 килограмм из-за нарушений эндокринной системы. Он отметил, что подозреваемый страдает диабетом второй степени и заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также повышенным артериальным давлением.Экс-губернатор заявил членам ОНК, что администрация изолятора вынесла ему выговор за нарушение внутреннего распорядка "Лефортово". По словам представителя руководства учреждения, Никита Белых уличен "в накоплении лекарственного препарата и нарушении установленного приема лекарств"."То есть он не принимал прописанные ему лекарства в соответствии со схемой лечения и оставлял их у себя, тогда как правила внутреннего распорядка запрещают такие действия", – пояснили в администрации СИЗО. Никита Белых намерен обратиться с жалобой на руководство "Лефортово" в Генеральную прокуратуру. Никита Белых вновь отметил, что он не может зарегистрировать брак с возлюбленной из-за бюрократических сложностей. По его словам, разрешение от следователя в СИЗО до сих пор не поступило. Члены ОНК рассказали о трудностях Белых при регистрации брака еще в декабре 2016 года. "Я уже измучился, и невеста измучилась. Следователь говорит, что разрешение на брак дал, но документы якобы отправил по почте, а в СИЗО они не поступили", – заявил им тогда экс-губернатор.Напомним, Никиту Белых арестовали в июне 2016 года. Его обвинили в получении взятки в 400 тысяч евро. Сам Белых отрицает вину. В декабре Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора до 24 марта 2017 года.

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