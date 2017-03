У Обамы диагностировали подростковые проблемы

Экс-президент США Барак Обама впал в подростковый максимализм на почве ухода из власти и хочет наверстать упущенное за все восемь лет своего президентства. К такому выводу пришло издание The Telegraph, анализируя стиль бывшего главы Белого дома.Обама привлек к себе внимание во время недавнего посещения Национальной галереи, куда он пришел вместе со своей супругой. При этом бывший американский лидер представил перед собравшимися в весьма простом наряде: джинсы, рубашка, кожаная куртка и очки. "Я в порядке, – кричал его наряд. – Я в отпуске навсегда. Меня ничего не волнует, в то время как мир горит огнем", – комментирует издание стиль экс-президента США.The Telegraph отмечает, что практически все детали внешнего вида Обамы не соответствуют его возрасту и статусу. "Ни один мужчина старше 50 лет не должен носить кожу", – заявил обозреватель издания Ник Кертис. По мнению журналиста, подростковый стиль одежды бывшего американского лидера подчеркивает всю его беспечность и максимализм. При этом он отметил, что с тех пор, как Обама ушел с президентского поста, его все чаще можно видеть в странных нарядах: то он носит бейсболку задом наперед, то обувается в шлепки. По словам Кертиса, это совершенно недопустимые для серьезного взрослого человека вещи.Впрочем, отмечает The Telegraph, поведение Обама объяснимо: он просто устал от громадной ответственности и хочет сделать то, чего еще не успел сделать в этой жизни, будь то покупка дорогого спорткара или обмен своей 50-летней супруги на двух 25-летних девушек. Тем не менее, отмечает Кертис, подростковая импульсивность и беззаботность могут сыграть с бывшим американским лидером злую шутку.Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что во время предвыборной гонки его телефон прослушивали люди Барака Обамы. Сам экс-глава Белого дома, по сообщению газеты The Wall Street Journal, пришел в ярость от этих обвинений. Тем не менее, в американском Конгрессе уже обещали провести по этому поводу расследование.

