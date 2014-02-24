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У Павла Дурова объявилась "жена" на Украине

21 марта 2017, вторник, 11:01 – ИА СОЧИ-24

У Павла Дурова объявилась "жена" на Украине
У Павла Дурова объявилась "жена" на Украине
Похоже, у создателя социальной сети "ВКонтакте" есть преданная поклонница на Украине. Девушка называет себя его женой и уверяет пользователей, что она единственная любовь бизнесмена. Знает ли Дуров о "счастливом браке", пока не известно.
Пока предприниматель скрывает от журналистов личную жизнь, киевлянка выдает себя за его жену. "Павел, любимый мой, родной супруг, мы любим друг друга и всегда будем вместе, потому, что мы одно целое (здесь и далее пунктуация и стилистика автора сохранены.

Прим. ред.)", – гласит статус 33-летней Маргариты Дуровой. Ее страница в соцсети "ВКонтакте" заполнена постами, посвященными известному бизнесмену. Роковая брюнетка неустанно восхищается умом и талантом Дурова, публикует для него сексуальные селфи и обещает нарожать детишек. "Я принадлежу тебе, а ты мне и очень нежно, глубоко, верно и, взаимно люблю, потому, что мы родные частички друг друга, потому, что ты это я и потому, что я родилась быть с тобой всегда и продолжить тебя в наших детях", – пишет украинка. Судя по всему, девушка буквально одержима Дуровым: "Живыми в этом мире я считаю тебя и себя, весь остальной мир для меня ходячие трупы, которые мне не интересны и противны". При этом Маргарита сокрушается, что "муж" не живет с ней. "Почему бы, двум любящим супругам наконец-то не начать жить вдвоем. Я хочу стать мамой нашего ребенка Павел и жить вместе. Твоя любимая и самая красивая жена", – мечтает она. Остается надеяться, что Дуров узнает о любви украинской фанатки и ответит взаимностью.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 12:14
Вашингтон отвернулся от Европы ради Москвы

Решение американского госсекретаря Рекса Тиллерсона пропустить встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО ради визита в Москву крайне беспокоит союзников США по Североатлантическому альянсу. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung...»

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Насильник сменил пол и попал в женскую тюрьму

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сегодня, 11:45
В России нашли способ победить бедность

Эксперты считают, что, повысив минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума – с 7,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, можно добиться экономического взлета в стране, пишет газета "Известия".Специалисты пояснили, что увеличение МРОТ необходимо проводить в комплексе с другими мерами, такими как замена социальных льгот адресной поддержкой, "обеление" зарплат, пенсионная реформа."В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике..»

сегодня, 11:45
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На видеохостинге RuTube была опубликована аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты...»

сегодня, 11:14
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сегодня, 11:01
У Павла Дурова объявилась "жена" на Украине

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