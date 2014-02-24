У Павла Дурова объявилась "жена" на Украине

21 марта 2017, вторник, 11:01 – ИА СОЧИ-24



У Павла Дурова объявилась "жена" на Украине

Похоже, у создателя социальной сети "ВКонтакте" есть преданная поклонница на Украине. Девушка называет себя его женой и уверяет пользователей, что она единственная любовь бизнесмена. Знает ли Дуров о "счастливом браке", пока не известно.Пока предприниматель скрывает от журналистов личную жизнь, киевлянка выдает себя за его жену. "Павел, любимый мой, родной супруг, мы любим друг друга и всегда будем вместе, потому, что мы одно целое (здесь и далее пунктуация и стилистика автора сохранены.Прим. ред.)", – гласит статус 33-летней Маргариты Дуровой. Ее страница в соцсети "ВКонтакте" заполнена постами, посвященными известному бизнесмену. Роковая брюнетка неустанно восхищается умом и талантом Дурова, публикует для него сексуальные селфи и обещает нарожать детишек. "Я принадлежу тебе, а ты мне и очень нежно, глубоко, верно и, взаимно люблю, потому, что мы родные частички друг друга, потому, что ты это я и потому, что я родилась быть с тобой всегда и продолжить тебя в наших детях", – пишет украинка. Судя по всему, девушка буквально одержима Дуровым: "Живыми в этом мире я считаю тебя и себя, весь остальной мир для меня ходячие трупы, которые мне не интересны и противны". При этом Маргарита сокрушается, что "муж" не живет с ней. "Почему бы, двум любящим супругам наконец-то не начать жить вдвоем. Я хочу стать мамой нашего ребенка Павел и жить вместе. Твоя любимая и самая красивая жена", – мечтает она. Остается надеяться, что Дуров узнает о любви украинской фанатки и ответит взаимностью.

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