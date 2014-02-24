У Путина кормят беляшами и пирогами

23 декабря 2016, пятница, 12:15 – ИА СОЧИ-24



У Путина кормят беляшами и пирогами

Для журналистов организовали буфет и торговлю "патриотичными" сувенирами. Каждому выдали хорошую папку для планшета, памятный блокнот, ручку и календарь.В этом году на традиционную пресс-конференцию президента России Владимира Путина аккредитованы 1 437 журналистов, это на 47 человек больше, чем в 2015-м. Случайных людей здесь нет – надо было пройти сложную систему аккредитации. В итоге допущенные до мероприятия журналисты получили электронные бейджи, которые перед входом в зал несколько раз сканируются.Правда, мест непосредственно в конференц-зале Центра международной торговли хватит не на всех – он вмещает всего 900 человек плюс два стула для Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Пресса начала собираться еще с 8 утра. В ожидании мероприятия журналисты могли бесплатно подкрепиться в буфете. Пишущую и снимающую братию кормили беляшами с говядиной, осетинскими пирогами со свекольной ботвой, хачапури по-мегрельски, сэндвичами с ростбифом и копченой неркой, курниками и буккенами с картофелем.А рядом с буфетом Управления делами президента торгуют ручками, ежедневниками, стаканами и самоварами с двуглавым орлом. За 18 тысяч рублей можно купить "патриотичный" чайный сервиз, за четыре тысячи – бокал с госсимволикой. Книги о Москве, тарелки с видами Первопресольной и изделия народных промыслов тут в изобилии.

СОЧИ 24