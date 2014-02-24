У российской актрисы украли кошелек с 240 тысячами рублей
31 января 2017, вторник, 10:59 – ИА СОЧИ-24
У российской актрисы украли кошелек с 240 тысячами рублей
Актриса и художественный руководитель Чеченского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова стала жертвой воров во время командировки в Москву. После работы Хава Ахмадова решила погулять в торговом комплексе "Атриум", а когда спустилась в метро, не нашла свой кошелек с 240 тысячами рублей, передает Life.ru. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»
В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»