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У телохранителя Трампа нашли третью руку
25 января 2017, среда, 17:30 – ИА СОЧИ-24
Руки охранника, сопровождавшего Дональда Трампа и его супругу
до бронированного лимузина, смотрелись очень неестественно и совершенно не
двигались. Пользователи соцсетей, изучив съемки инаугурации 45-го президента
США, заключили, что телохранитель использовал протезы, а его настоящие руки в
этот момент находились на спусковом крючке оружия.Некоторые издания предположили, что под длинным пальто
телохранитель держал пулемет. Он был готов в любой момент открыть огонь по преступникам,
которые попытаются напасть на президента и его семью.Завсегдатаи оружейных форумов утверждают, что под полами
скрывался пистолет-пулемет бельгийского производства FN-P90. Именно это оружие, снаряженное магазином на 50 патронов,
используется группами оперативного реагирования секретных служб. Во время инаугурации 45-го президента США, 20 января, были
предприняты беспрецедентные меры безопасности. Особенно пришлось поработать
секьюрити во время четырехкилометрового пробега за лимузинами, везущими Трампа
с семейством к Белому дому. Новый глава государства периодически покидал
бронированный автомобиль и общался с народом, пишет The Daily Mail. Напомним, незадолго до инаугурации американские СМИ (в
частности, телеканал CNN)
опубликовали предполагаемый сценарий покушения на избранного президента. В
американской истории такие случаи были: в 1963 году от пули снайпера погиб Джон
Кеннеди, а Рональд Рейган был ранен спустя два месяца после инаугурации.
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