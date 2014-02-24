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У топ-менеджера ТНТ угнали машину

27 декабря 2016, вторник, 12:58 – ИА СОЧИ-24

У топ-менеджера ТНТ угнали машину
У топ-менеджера ТНТ угнали машину

Коммерческий директор ТНТ Марина Турова не смогла найти на месте свой автомобиль Kia Sportage белого цвета, который припарковала на ночь в столичном районе Строгино, передает Life.ru. Женщина обратилась в полицию, и спустя неделю правоохранителям удалось выйти на след преступников. Согласно их версии, угонщиками оказались житель Москвы Сергей Белов и приехавший в столицу из Ленинградской области Евгений Калевич. Под давлением улик Белов дал признательные показания, однако его товарищ Калевич от сотрудничества со следствием отказался. Однако автомобиль Марине Туровой вернуть пока не удалось – злоумышленник не раскрывает его местоположение, и судьбу машины приходится устанавливать по обрывкам информации.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В 2017 году пенсионную систему России ждет ряд серьезных нововведений, которые затронут не только нынешних, но и будущих пенсионеров, а также работодателей. Так, например, размер социальных выплат будет увеличен c учетом инфляции...»

сегодня, 14:31
Как приумножить капитал в интернете

Глобальная Сеть на сегодняшний день генерирует виртуальные финансы, вполне сопоставимые (а то и большие) по объему с обращением денег в реальном мире. Ежедневно через счета в интернете проходят суммы с десятью нулями. Какие же финансовые инструменты для приумножения капиталов предлагает виртуальный мир?..»

сегодня, 14:30
Как с умом использовать электронные деньги

В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»

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сегодня, 14:29
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