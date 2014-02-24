У Трампа отбирают "ядерный чемоданчик"

25 января 2017, среда, 11:13 – ИА СОЧИ-24



У Трампа отбирают "ядерный чемоданчик"

Конгресс США намерен лишить президента Дональда Трампа права на первое применение ядерного оружия. По мнению законодателей, это поможет снизить риск конфликта с другими странами.Сенатор от Демократической партии Эдвард Марки заявил, что предлагаемый закон лишит главу государства права наносить ядерный удар без объявления войны конгрессом. При бывшем президенте Бараке Обаме законодатели не относились к этому вопросу всерьез, однако теперь ситуация изменилась."Президент Трамп уже говорил, что он обдумывает использование ядерных бомб против террористов", – заявил Марки. "К сожалению, закон США дает ему такую возможность", – цитирует его Foreign Policy."В период кризисных отношений с другой ядерной страной такая политика увеличивает риск непреднамеренной эскалации ядерного конфликта", – пояснил конгрессмен. Марки отметил, что президент США должен иметь право на применение такого оружия только в случае соответствующей атаки другой страны.Соавтор документа, член конгресса Тед Лью добавил, что нужно максимально снизить число ситуаций, при которых США может стать первой страной, применившей ядерное оружие. При этом законодатели обеспокоены твитами Дональда Трампа в период предвыборной гонки: он неоднократно писал в соцсети о необходимости усиления ядерного потенциала страны. Примечательно, что президент США в своем Twitter будто в ответ на действия конгресса пообещал устроить в среду, 25 января, "большой день национальной безопасности". "Среди многих прочих вещей мы построим стену!" – написал Трамп, подразумевая, вероятно, обещанную во время избирательной кампании стену на границе с Мексикой. Политика американского лидера в отношении иммигрантов была одной из ключевых тем для обсуждения в СМИ еще во время предвыборной гонки. Сейчас же Трамп подливает масло в огонь. Издание Reuters сообщило, что президент намерен 25 января подписать ряд указов относительно беженцев и мигрантов из мусульманских стран. По данным анонимных источников, глава государства может ограничить въезд в Соединенные Штаты жителям Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена даже при наличии визы. Отметим, что указы Дональда Трампа до вступления в силу должны получить одобрение других инстанций. Во-первых, конгресс имеет право отказаться выделить средства на исполнение того или иного поручения президента. Во-вторых, суд может наложить запрет на исполнение указа, если признает его противоречащим Конституции страны. Еще одним камнем преткновения в отношениях между жителями Соединенных Штатов и Дональдом Трампом стали его положительные высказывания в адрес России. Пресс-секретарь президента Шон Спайсер 24 января отметил: американский лидер уверен, что возможно наладить отношения с Кремлем, так как "отлично умеет заключать сделки"."Он будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы нашей страны. И если удастся поладить, он заключит такую сделку, которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны", – цитирует ТАСС Шона Спайсера. Однако многие не верят в подобные заявления администрации Трампа. Телеканал NBC со ссылкой на источник в американских спецслужбах сообщил, что сотрудники ФБР в декабре 2016 года прослушивали телефонные переговоры посла России в США Сергея Кисляка и советника Дональда Трампа, генерал-лейтенанта в отставке Майка Флинна. Впрочем, ничего важного спецслужбы в их разговоре не обнаружили.

СОЧИ 24