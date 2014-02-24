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У Трампа сдали нервы на глазах у дочери и зятя
6 марта 2017, понедельник, 16:00 – ИА СОЧИ-24
На кадрах видно, как Трамп и Бэннон очень эмоционально
дискутируют. Источники телеканала CNN утверждают, что причиной конфликта стали обвинения в адрес
генпрокурора Джеффа Сешенса из-за его встреч с российским послом Сергеем
Кисляком. Осведомленные собеседники журналистов рассказали: в кабинете слышалось
"множество ругательств", а Трамп был так расстроен, что в тот день
его больше никто не видел.
В момент ссоры в Овальном кабинете присутствовали дочь президента
Иванка Трамп, ее супруг Джаред Кушнер, занимающий пост старшего советника, и пресс-секретарь
Белого дома Шон Спейсер.Напомним, Джефф Сешенс, из-за которого спорили собравшиеся в Овальном кабинете политики, при утверждении генпрокурором скрыл контакты с российским послом. По данным The Washington Post, одна из встреч Сешенса с Сергеем Кисляком в сентябре 2016 года носила частный характер. В конгрессе потребовали отставки генпрокурора, обвинив в сокрытии информации во время присяги.
Также выяснилось, что с российскими представителями общались
и другие члены команды Трампа – советники избирательного штаба Картер
Пейдж и Джеффри Гордон, а также Джаред Кушнер.
Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что ему ничего
не было известно о встречах Сешенса с Кисляком. "Президент и я в полной мере доверяем генеральному
прокурору. Мы совершенно уверены в том, что он способен руководить ведомством",
– отметил Пенс.Первая громкая отставка в Белом доме при новой администрации была так или иначе
связана с Россией. В середине февраля помощник президента по национальной
безопасности Майкл Флинн покинул свой пост после громкой информационной утечки
о его встрече с российским послом Сергеем Кисляком.
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