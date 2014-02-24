У Трампа сдали нервы на глазах у дочери и зятя

6 марта 2017, понедельник, 16:00 – ИА СОЧИ-24



У Трампа сдали нервы на глазах у дочери и зятя

Американские журналисты сняли на видео конфликт президента Дональда Трампа с его главным стратегом Стивеном Бэнноном. Телевизионщики тайком настроили камеру на окна Овального кабинета Белого дома.На кадрах видно, как Трамп и Бэннон очень эмоциональнодискутируют. Источники телеканала CNN утверждают, что причиной конфликта стали обвинения в адресгенпрокурора Джеффа Сешенса из-за его встреч с российским послом СергеемКисляком. Осведомленные собеседники журналистов рассказали: в кабинете слышалось"множество ругательств", а Трамп был так расстроен, что в тот деньего больше никто не видел.В момент ссоры в Овальном кабинете присутствовали дочь президентаИванка Трамп, ее супруг Джаред Кушнер, занимающий пост старшего советника, и пресс-секретарьБелого дома Шон Спейсер.Напомним, Джефф Сешенс, из-за которого спорили собравшиеся в Овальном кабинете политики, при утверждении генпрокурором скрыл контакты с российским послом. По данным The Washington Post, одна из встреч Сешенса с Сергеем Кисляком в сентябре 2016 года носила частный характер. В конгрессе потребовали отставки генпрокурора, обвинив в сокрытии информации во время присяги.Также выяснилось, что с российскими представителями общалисьи другие члены команды Трампа – советники избирательного штаба КартерПейдж и Джеффри Гордон, а также Джаред Кушнер.Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что ему ничегоне было известно о встречах Сешенса с Кисляком. "Президент и я в полной мере доверяем генеральномупрокурору. Мы совершенно уверены в том, что он способен руководить ведомством",– отметил Пенс.Первая громкая отставка в Белом доме при новой администрации была так или иначесвязана с Россией. В середине февраля помощник президента по национальнойбезопасности Майкл Флинн покинул свой пост после громкой информационной утечкио его встрече с российским послом Сергеем Кисляком.

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