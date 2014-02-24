У Вороненкова нашли 11 подельников

16 февраля 2017, четверг, 13:30 – ИА СОЧИ-24



У Вороненкова нашли 11 подельников

Денис Вороненков не бежал бы на Украину, если бы его снова выбрали в Госдуму. Бывший депутат признался в этом российским журналистам. Возбужденное в отношении него дело о мошенничестве Вороненков называет сфабрикованным.Парочка бывших депутатов Госдумы не стесняется раздаватьинтервью. Денис Вороненков и Мария Максакова убеждали журналистов Business FM, чтоза уголовным делом против члена коммунистической партии стоит бывший генерал ФСБ. Напомним, чтопринадлежность Вороненкова к КПРФ под вопросом: однопартийцыуже обсуждают возможность его исключения.Россия не давала свободы, было постоянное чувство, что ты"на крючке", пожаловался беглец. На вопрос, почему в качествеприбежища выбрана Украина, Вороненков высказал мнение, что там он будетвостребован. Тут в какой-то степени бывший парламентарий прав: он нуженукраинской прокуратуре как "свидетель" по делу о госизмене бывшегопрезидента страны Януковича. Он уже имел беседу с генпрокурором Юрием Луценко.По словам Вороненкова, в России против него былосфабриковано уголовное дело. Он уверен, что за этим стоит бывший генерал ФСБОлег Феоктистов, у которого якобы к нему личные счеты еще со времени работы вспецслужбах. Журналист попросил Вороненкова уточнить, какое именно уголовноедело было возбуждено против него."Во-первых, против меня не возбуждалось никакихуголовных дел, потому что в силу моего депутатского статуса это не моглисделать. Они начали это инициировать. Это было сфабрикованное уголовное дело, врезультате которого вчера утром вышло мое большое интервью, а вечером они меняв истерике объявили в федеральный розыск. Эти люди преследуют меня много лет -а возглавлял все это генерал Феоктистов из ФСБ, который в силу моего прошлогопрохождения службы испытывал ко мне личную неприязнь. Сейчас они объявили, что,оказывается, у меня было 11 подельников – это с ума сойти! Как это вообще, ичто это такое: человек идет на совершение преступления, беря с собой вподельники 11 человек?" – возмутился Вороненков.И все же основания для уголовного преследования были болеечем серьезные, считают бывшие коллеги беглеца. Вороненкова подозревают врейдерском захвате здания в центре Москвы. В 2014 году Следственный комитетпытался лишить его депутатской неприкосновенности, напомнил депутат Госдумы от"Единой России" Евгений Федоров."Я знал, что бывший коллега от КПРФ рейдер. Потому чтооб этом говорил бизнес. Но подступиться к нему не могли. Как только у негозакончился мандат, который ему более-менее давал неприкосновенность, то оннемедленно, как говорится, сбежал. Потому что понимал, что по нему готовятсяэти дела. Естественно, он знал про эти дела, которые возбуждаются против него иготовятся СК. Конечно, знал!" – заявил Федоров. Естественно, Вороненков возвращаться в Россию не собирается –тем более, что от российского гражданства он отказался. На Украине он намерензаниматься "всем, что позволено законом". А еще участвовать в процессепротив бывшего украинского президента. Мария Максакова удивлена реакцией на отъезд супруга из России. Особенно ее поразили действия руководства Гнесинки, которое ееуволило. На Украине Максакова собирается петь, готова работать в театре оперы ибалета. Возможно, будет приезжать в Россию.

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