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У Захаровой появилась красивая соперница

5 марта 2017, воскресенье, 14:14 – ИА СОЧИ-24

У Захаровой появилась красивая соперница
У Захаровой появилась красивая соперница
Власти США назначили нового пресс-секретаря Госдепа: официальным представителем внешнеполитического ведомства станет журналистка Fox News Хизер Нойерт. Dni.Ru узнали, чем известна одна из любимых журналисток Трампа.
Эффектную блондинку Хизер Нойерт уже называют соперницей официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. На новом посту журналистка сменит контр-адмирал ВМС США, который был рупором Годепа с мая 2015 года.Важно отметить, что до этого Нойерт не занимала какие-либо должности, связанные с политикой и дипломатией. На телеканале Fox News журналистка ведет утреннее шоу – одну из любимых передач Дональда Трампа. При этом Нойерт имеют активную политическую позицию. Она неоднократно высказывалась в социальных сетях в поддержку Донаьда Трампа и курса Республиканской партии. Кроме того, журналистка является членом Совета по международным отношениям – частной американской организации, которая ведет деятельность в сфере внешнеполитических связей. Официально о назначении Нойерт на новый пост будет объявлено позднее. Предположительно, самостоятельно вести еженедельные брифинги журналистка начнет в течение недели. Примечательно, что Нойерт стала уже вторым сотрудником Fox News, который с приходом власти Дональда Трампа попал на государственную службу. До этого "повышение" получил Джонатан Вахтел – он стал представителем миссии США в ООН.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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