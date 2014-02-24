У Запада появились вопросы по поводу химатак в Сирии

8 апреля 2017, суббота, 12:44 – СОЧИ-24



У Запада появились вопросы по поводу химатак в Сирии

Эксперты считают, что газовую атаку могла совершить вооруженная оппозиция Газовую атаку в сирийской провинции Идлиб могла совершить вооруженная оппозиция. Некоторые эксперты считают, что и прежние аналогичные преступления в Сирии также могут быть на счету боевиков. Во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибли более 80 человек.В ответ на обвинения Запада Москва и Дамаск отрицают, чтоответственность за эту трагедию лежит на сирийском президенте Башаре Асаде.Вопрос остается открытым: кто мог быть заинтересован в совершении этогопреступления? Глава центра по исследованию арабского мира в университете МайнцаГюнтер Майер считает, что газовая атака выгодна только вооруженнымоппозиционным группам. "Они прижаты к стенке, и у них фактически нетникаких шансов дать военный отпор режиму, – заявил он. – И, как показываетнедавняя реакция президента США Трампа, такие акции позволяют им вновьзаручиться поддержкой противников Асада".Как напоминает dw.com, ещев 2012 году экс-президент США Барак Обама предупреждал, что, если режим Асадаприменит отравляющий газ, Вашингтон вмешается в происходящее в Сирии. Напрактике это заявление означает "приглашение противников Асада косуществлению газовой атаки, ответственность за которую впоследствии можновозложить на режим Асада", считает Майер.То, что вооруженная сирийская оппозиция может проводитьхимические атаки, еще три года назад рассказывал занимающийся расследованиямиамериканский журналист Сеймур Херш. Тогда он приводил цитаты из документов разведывательногоуправления Минобороны США. Из них следовало, что в распоряжении сирийскойтеррористической группировки "Фронт ан-Нусра" (организация запрещенав России – Прим. ред.) был нервнопаралитический газ зарин.О химическом оружии "Фронта ан-Нусра", котороеупоминается в документах разведуправления, на данный момент ничего не известно.Однако как установили турецкие медики, проводивших вскрытие жертв газовой атакив Хан-Шейхуне, во время этого нападения снова использовался зарин.Сама группировка "Фронт ан-Нусра" – бывшеесирийское подразделение запрещенной в России "Аль-Каиды", летомпрошлого объявившее о разрыве с этой террористической организацией – самаявесомая повстанческая группа в сирийской провинции Идлиб, подчеркнул ГюнтерМайер. Она объединилась в Идлибе с другими джихадистами и теперь создает тамвлиятельнейшую группу исламистов, – добавил эксперт. – Это означает, чтоведущую роль в Идлибе де факто играет "Аль-Каида", представленная"Фронтом ан-Нусра".Сеймур Херш попытался доказать, что газовая атака впригороде Дамаска Гуте в августе 2013 года, в которой обвиняют армию Асада, насамом деле была акцией боевиков. Ее цель, считает он, состояла в том, чтобывтянуть США в войну против сирийского лидера, создав впечатление, чтоправительственные войска якобы перешли обозначенные президентом Обамой границыневмешательства в конфликт.Эксперт по Ближнему Востоку Михаэль Людерс рассказал, как вконце августа 2013 года глава Национальной разведки США Джеймс Клэпперудерживал Обаму от нанесения ракетного удара по Сирии. Тогда Клэпперу удалосьубедить американского президента в невиновности Асада в химатаке. В качествеодного из доказательств он использовал анализ взятых в Гуте проб зарина.Результаты этого анализа показали, что газ, следы которого были обнаружены впригороде Дамаска, имел иной состав, нежели вещества, находившиеся враспоряжении сирийской армии. К тому же газовая атака в Гуте пришлась на время,когда в стране находились с проверкой инспекторы ООН по химическому оружию.Гюнтер Майер отметил, что в Сирию они прибыли по требованиюпрезидента Асада после газовой атаки 2013 года к северу от Алеппо. Средипогибших тогда был и солдаты сирийской армии. С помощью проверяющих из ООН сирийскийпрезидент хотел найти ответственных за ту атаку, отметил Майер. "Бессмысленноожидать, что власти будут проводить подобную атаку именно тогда, когда в страненаходится комиссия", – уверен он.Бывший инспектор ООН по оружию Ричард Ллойд и экс-советник главнокомандующегоВМС США Теодор Постол также сомневаются, что ответственность за химатаку вавгусте 2013 года лежит на Башаре Асаде. В совместном отчете они отметили, чтообстрел Гуты химическими боеприпасами мог вестись с территорий, подконтрольных боевикам.Отметим, что к моменту атаки в Гуте в распоряжении Сириибыло около 600 тонн химикатов для изготовления зарина и иприта. Эти компонентыхимического оружия, напомнил Майер, служили противовесом израильскому 200 ядерныхбоеголовок на вооружении Израиля. В августе 2014 года США заявили о полномуничтожении химоружия в Сирии.Что касается Асада, то главный вопрос – зачем сирийскомулидеру сознательно настраивать против себя мировую общественность именно в тотмомент, когда она, похоже, начала смиряться с его пребыванием у власти? И этот вопросна сегодняшний день абсолютно закономерен, но США и их союзники не хотят и неторопятся на него отвечать.

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