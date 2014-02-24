У журналистов нашли человеческие останки с рейса MH17

14 января 2017, суббота, 11:00 – ИА СОЧИ-24



У журналистов нашли человеческие останки с рейса MH17

Журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну. У них изъяты все материалы по делу.Судмедэкспертизапоказала, что среди изъятых у голландских журналистов материалов сместа крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе были человеческиеостанки. "Найден фрагмент человеческой кости. Длявыяснения еe принадлежностиИнститут судебной экспертизы провел ДНК-тест. Родственникам сообщили об обнаружении", – говорится в заявлении прокуратуры,размещенном на сайте ведомства. В прокуратуре отметили, что действия полицейских по изъятию у журналистов материалов с места крушения являются правомерными: "Суд, расследовавший дело, постановил, что ввидуобстоятельств, при которых журналист не следовал договоренностям,полиция правильно поступила, изъяв у него материалы, вывезенныеиз Украины, а также носители информации, которые, среди прочего,содержали фото и видеоматериалы". Ранее голландскийжурналист Стефан Бек заявил, что суд признал обоснованным решение оконфискации у него и Мишеля Спеккерса материалов по крушению Boeing. "Судьярешил, что конфискация материала оправданна. Мы не согласны с этим. Онихотят удалить часть фотографий, а с части снять копии. Собираемсясделать встречное предложение следственной группе", — написал Бек всвоем Facebook. Он отметил, что если их предложение не будет принято, они подадут апелляцию на данное решение суда. "Заявлениеголландской прокуратуры подтверждает то, чего мы опасались: человеческиеостанки остались на месте крушения, а расследование было проведенохалатно. Мы надеемся, что работа начнется немедленно", – подчеркнулжурналист. Хотя ряд фрагментов самолета по-прежнему остаются на местекатастрофы, совместная следственная группа (JIT) обнародовала 28сентября свой предварительный доклад по крушению лайнера. Следователииз Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, чтоустановили тип оружия, поразивший самолет, – ракета серии 9М38,выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место еезапуска – поле неподалеку от населенного пункта Первомайское. Как писали Dni.ru, пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпанииMalaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур,разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. На бортунаходились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

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