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У журналистов нашли человеческие останки с рейса MH17
14 января 2017, суббота, 11:00 – ИА СОЧИ-24
Судмедэкспертиза
показала, что среди изъятых у голландских журналистов материалов с
места крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе были человеческие
останки. "Найден фрагмент человеческой кости. Для
выяснения еe принадлежности
Институт судебной экспертизы провел ДНК-тест. Родственникам сообщили об обнаружении", – говорится в заявлении прокуратуры,
размещенном на сайте ведомства. В прокуратуре отметили, что действия полицейских по изъятию у журналистов материалов с места крушения являются правомерными: "Суд, расследовавший дело, постановил, что ввиду
обстоятельств, при которых журналист не следовал договоренностям,
полиция правильно поступила, изъяв у него материалы, вывезенные
из Украины, а также носители информации, которые, среди прочего,
содержали фото и видеоматериалы". Ранее голландский
журналист Стефан Бек заявил, что суд признал обоснованным решение о
конфискации у него и Мишеля Спеккерса материалов по крушению Boeing. "Судья
решил, что конфискация материала оправданна. Мы не согласны с этим. Они
хотят удалить часть фотографий, а с части снять копии. Собираемся
сделать встречное предложение следственной группе", — написал Бек в
своем Facebook. Он отметил, что если их предложение не будет принято, они подадут апелляцию на данное решение суда. "Заявление
голландской прокуратуры подтверждает то, чего мы опасались: человеческие
останки остались на месте крушения, а расследование было проведено
халатно. Мы надеемся, что работа начнется немедленно", – подчеркнул
журналист. Хотя ряд фрагментов самолета по-прежнему остаются на месте
катастрофы, совместная следственная группа (JIT) обнародовала 28
сентября свой предварительный доклад по крушению лайнера. Следователи
из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что
установили тип оружия, поразивший самолет, – ракета серии 9М38,
выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее
запуска – поле неподалеку от населенного пункта Первомайское. Как писали Dni.ru, пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании
Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур,
разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. На борту
находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Источник:
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