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У журналистов нашли человеческие останки с рейса MH17

14 января 2017, суббота, 11:00 – ИА СОЧИ-24

У журналистов нашли человеческие останки с рейса MH17
У журналистов нашли человеческие останки с рейса MH17
Журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну. У них изъяты все материалы по делу.
Судмедэкспертиза
показала, что среди изъятых у голландских журналистов материалов с
места крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе были человеческие
останки. "Найден фрагмент человеческой кости. Для
выяснения еe принадлежности
Институт судебной экспертизы провел ДНК-тест. Родственникам сообщили об обнаружении", – говорится в заявлении прокуратуры,
размещенном на сайте ведомства. В прокуратуре отметили, что действия полицейских по изъятию у журналистов материалов с места крушения являются правомерными: "Суд, расследовавший дело, постановил, что ввиду
обстоятельств, при которых журналист не следовал договоренностям,
полиция правильно поступила, изъяв у него материалы, вывезенные
из Украины, а также носители информации, которые, среди прочего,
содержали фото и видеоматериалы". Ранее голландский
журналист Стефан Бек заявил, что суд признал обоснованным решение о
конфискации у него и Мишеля Спеккерса материалов по крушению Boeing. "Судья
решил, что конфискация материала оправданна. Мы не согласны с этим. Они
хотят удалить часть фотографий, а с части снять копии. Собираемся
сделать встречное предложение следственной группе", — написал Бек в
своем Facebook. Он отметил, что если их предложение не будет принято, они подадут апелляцию на данное решение суда. "Заявление
голландской прокуратуры подтверждает то, чего мы опасались: человеческие
останки остались на месте крушения, а расследование было проведено
халатно. Мы надеемся, что работа начнется немедленно", – подчеркнул
журналист. Хотя ряд фрагментов самолета по-прежнему остаются на месте
катастрофы, совместная следственная группа (JIT) обнародовала 28
сентября свой предварительный доклад по крушению лайнера. Следователи
из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что
установили тип оружия, поразивший самолет, – ракета серии 9М38,
выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее
запуска – поле неподалеку от населенного пункта Первомайское. Как писали Dni.ru, пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании
Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур,
разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. На борту
находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 11:00
У журналистов нашли человеческие останки с рейса MH17

Журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну. У них изъяты все материалы по делу...»

вчера, 22:15
В Сети испугались видео с призраком

В интернете набирает обороты видеоролик, на котором в квартире, где живет маленькая девочка, творится чертовщина. Установивший камеры отец девочки был шокирован увиденным. Скептики предположили, что стали зрителями очередной короткометражки в жанре ужасов...»

вчера, 22:15
Эксперты высоко оценили первые сто дней новой Думы

С момента сентябрьских выборов и начала работы нового состава нижней палаты российского парламента прошло уже несколько месяцев. Несмотря на то, что об итогах этой деятельности говорить еще очень рано, эксперты поделились своим общим мнением о качестве работы седьмой Думы...»

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вчера, 21:58
Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным

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вчера, 21:44
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