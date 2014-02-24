Убийца Карлова крутил роман с россиянкой

29 декабря 2016, четверг, 14:28 – ИА СОЧИ-24



Убийца Карлова крутил роман с россиянкой

Следственные органы допросили в Москве гражданку России, являющуюся подругой Мевлюта Алтынташа, застрелившего российского посла в Турции. Женщина вернулась в Москву до покушения на Андрея Карлова.Россиянку, фамилия которой не называется, вызвали на допрос,где она подтвердила, что некоторое время общалась с Алтынташем. Как сообщаеттурецкая газета Hürriyet со ссылкой на источникв правоохранительных органах, во время следствия по делу об убийстве российскогодипломата было установлено, что некоторое время у Алтынташа и россиянки былиотношения в Анкаре. О том, долго ли длилась их связь, газета не пишет, ноизвестно, что подруга убийцы вернулась в Россию до покушения на Андрея Карлова. Турецкие СМИ также предположили, что россиянка моглаподрабатывать девушкой по вызову. При этом у нее с Алтынташем были длительные сексуальные отношения.Ранее в прессе появилась информация, что Мевлют Алтынташпытался устроиться на работу в охрану президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана,но по каким-то причинам ему не удалось попасть в ближайший круг главыгосударства, сообщает RT.Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря вАнкаре во время выступления на выставке "Россия глазами турок" вЦентре современного искусства. Его убийцей оказался 22-летний бывшийполицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован полицией на месте.Президент России Владимир Путин назвал убийство Карлова"особой болью". Он присвоил дипломатупосмертно звание Героя России. Глава государства присутствовал на прощании с АндреемКарловым в Москве, из-за этого он на день перенес свою традиционную итоговуюпресс-конференцию.Путин также объяснил, почему у российскоговысокопоставленного дипломата за рубежом не было личной охраны. На встрече слидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который обратил внимание на отсутствие охраны у посла, президент заявил, что дело не в турецкойстороне. Вооруженная охрана обеспечивает безопасность российскихдипработников за рубежом только на территории дипломатическихпредставительств.Ранее стало известно, что власти Турции больше десяти лет неразрешали предоставить российским дипломатам охрану из числабойцов спецотряда "Заслон" Службы внешней разведки России. Отрядотвечает за защиту сотрудников посольств и консульств.

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