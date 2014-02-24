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"Убийца" Вороненкова оказался жив и здоров
24 марта 2017, пятница, 15:13 – ИА СОЧИ-24
Информацию о том, что стрелявшим в Вороненкова 23
марта человеком оказался 28-летний Павел Паршов, подтвердил советник главы МВД
Украины, народный депутат Антон Геращенко. В день самого убийства личность
киллера не разглашалась. Были известны лишь дата его рождения и то,
что мужчина находился в розыске по преступлениям, совершенным в
Днепропетровской области.
СМИ попытались самостоятельно
дедуктивным методом вычислить подозреваемого. Для этого журналисты использовали
открытые базы по уголовным делам. В итоге круг подозреваемых сузился до 28-летнего
Андрея, бывшего предпринимателя, который был объявлен в розыск в 2012 году по
подозрению в легализации доходов, полученных преступным путем. Передает Life.ru.
Адвокат
названного "убийцы" Вороненкова Елена Кречетникова рассказала о
дальнейшем развитии событий. По ее словам, журналисты ополчились на ее подзащитного
в соцсетях. Сам мужчина находился в это время в дороге. Только от родных он узнал,
что в СМИ его окрестили убийцей экс-депутата Вороненкова.
Напомним,
реальный преступник Павел Паршов получил тяжелые ранения от охранника парламентария,
скончавшись на операционном столе в больнице спустя несколько часов.
Источник:
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