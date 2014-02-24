Убийца Вороненкова стрелял из автомата с пяти лет

Отец Павла Паршова, застрелившего бывшего депутата Дениса Вороненкова, прокомментировал произошедшее в Киеве. По его словам, сын любил спорт и с подозрительными людьми знакомств не водил. Бывший военный Александр Паршов последний раз видел сына шесть лет назад. Он не стал отрицать, что Павел мог стрелять в Дениса Вороненкова, и заявил, что экс-депутату не нужно было "бабло на Украине прятать", сообщает Life.ru. Александр до сих пор не верит в смерть сына и считает, что тот просто тяжело ранен. По его словам, Павел с детства любил спорт, не пил, не курил и с подозрительными людьми не общался. "На стрельбы мы выезжали – куда его? Жена на работе. Я его – за шиворот и с собой. В пять лет он у меня из автомата Калашникова с трех выстрелов выбивал 21 минимум. Минимум! Он в пять лет 50 раз от пола отжимался, 14 подтягивался. В пять лет! Я вырастил честного и дерзкого пацана, но справедливого", – рассказал Паршов. По его словам, к экстремистским организациям Павел не примыкал. "Он – за Луганск и Донецк. Это главное. Террориста из него не надо делать", – подчеркнул Александр. Напомним, что российский экс-депутат Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По предварительным данным, его застрелил 28-летний Павел Паршов. Киллер был тяжело ранен охранником Вороненкова и через несколько часов скончался в больнице.
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Выяснились новые подробности убийства гендиректора бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николая Волкова в Москве. По предварительной версии, преступление было совершено ради документов, которые находились у чиновника в портфеле...»
Мы привыкли считать, что кошки – самовлюбленные и эгоистичные существа, которым наплевать на хозяев – лишь бы еда всегда была в миске. Однако американские ученые опровергли этот миф, заявив, что наши пушистые питомцы – любят людей и ради них даже готовы к самопожертвованию...»
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Предполагаемый сообщник убийцы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец спустя пять часов после смерти бывшего депутата Госдумы был доставлен на допрос в прокуратуру. После этого он исчез, и никаких сведений о нем не поступало, сообщают украинские СМИ...»
Гендиректор бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николай Волков был застрелен на Осенней улице в Москве. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей...»