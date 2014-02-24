Убийцами полицейских в Астрахани оказались боевики "ИГ"
6 апреля 2017, четверг, 18:15 – СОЧИ-24
Убийцами полицейских в Астрахани оказались боевики "ИГ"
Выяснились новый подробности убийства бойцов Росгвардии в Ленинском районе Астрахани. Ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Боевики утверждают, что именно они расстреляли сотрудников ДПС, прибывших на место аварии 4 апреля. Кроме того, террористы признались и в убийстве сотрудников Росгвардии в ночь на 6 апреля, передает "Газета.ru". Оба преступления были совершены в Астрахани. Напомним, 4 апреля неизвестные расстреляли сотрудников полиции, прибывших на вызов по случаю ДТП. После этого злоумышленники скрылись с места преступления, забрав оружие стражей порядка. Позже выяснилось, что стрелявшие намеренно подстроили аварию, чтобы заманить сотрудников ДПС в ловушку. Вскоре полиция задержала двоих подозреваемых, еще пятерым преступникам удалось скрыться.В ночь на 6 апреля неизвестные также открыли огонь по троим сотрудникам Росгвардии. В результате три правоохранителя получили ранения, а один из злоумышленников был ликвидирован. Позже бойцы Росгвардии в рамках спецоперации уничтожили всех нападавших. "Исламское государство" – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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