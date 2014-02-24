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Убийцы бойца Росгвардии попали на видео

30 декабря 2016, пятница, 17:29 – ИА СОЧИ-24

Убийцы бойца Росгвардии попали на видео
Убийцы бойца Росгвардии попали на видео
Конфликт между покупателями и сотрудниками Росгвардии произошел из-за кражи бутылки водки из магазина "Дикси". Инцидент попал на видео.
Сотрудники магазина в Новой Москве после кражи обратились в полицию. Вскоре на место происшествия подъехал
и патруль Росгвардии.
Следователи выяснили, что преступниками
были работавшие неподалеку строители, пожелавшие бесплатно получить выпивку.
Оказалось, что до приезда правоохранителей воры избили сотрудников вневедомственной
охраны магазина.
Сотрудники
правоохранительных органов потребовали подходящих под описание мужчин предъявить
документы. На что те ответили грубостью и завязали драку. Трагедия
произошла, когда один из росгвардейцев сделал предупредительный выстрел,
чтобы утихомирить преступников. В этот момент один из нападавших тоже открыл
огонь на поражение, сообщает Life.ru.
После того как сержант Виктор Глебов был убит, а его коллега ранен, мужчины забрали у них табельное оружие. На данный момент восемь подозреваемых
в нападении на бойцов Росгвардии уже задержаны и
доставлены в отделение полиции. Среди них: 30-летний Е. Сазонов, 24-летний Ю.
Власов, 24-летний А. Бойко, 23-летний Д. Бойко, 29-летний И. Зимин и 21-летний
М. Попов. Большинство подозреваемых – уроженцы Подмосковья. По их словам, в момент убийства правоохранителя они
находились под действием наркотиков.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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