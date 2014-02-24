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Убийство посла изменило планы Путина

21 декабря 2016, среда, 10:43 – ИА СОЧИ-24

Убийство посла изменило планы Путина
Убийство посла изменило планы Путина
Президент России Владимир Путин примет участие в траурных мероприятиях, посвященных прощанию с российским послом Андреем Карловым. В связи с этим глава государства перенес большую пресс-конференцию.

"Президент примет участие в траурных мероприятиях", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день", – пояснил представитель Владимира Путина.Большая пресс-конференция состоится в пятницу, 23 декабря, в 12:00 мск, сообщает РИА Новости. "Аккредитация журналистов и все остальные условия проведения пресс-конференции остаются прежними", – заключил он.Ранее президент России заявил, что убийство Карлова причинило ему "особую боль". Он отметил, что "Андрей Геннадьевич был очень интеллигентным, мягким человеком, добрым". "Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично, и в течение моей последней командировки осенью этого года в Турцию он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал", – отметил Владимир Путин. Он также сказал, что Карлов "последние годы огромную часть своих усилий сосредотачивал на вкладе в сирийское урегулирование и стабильность в регионе". Между тем газета New York Daily News назвала убийство посла "возмездием за преступления Владимира Путина" в Сирии. По мнению издания, Андрей Карлов был воплощением политики,
согласно которой "бомбы сбрасываются для убийства детей". Автор статьи называет российского посла солдатом, смерть которого равнозначна как во время штурма Алеппо, так и на выставке в Анкаре. Застрелившего Андрея Карлова полицейского издание также считает солдатом. "Террористы убивают невинных людей с помощью грузовиков во время рождественской ярмарки или самолетов, врезающихся в небоскребы. Солдаты убивают равных себе солдат", – отмечается в статье. Ее автор сравнивает расстрел российского посла с убийством в 1938 году немецкого дипломата Эрнста фом Рата, который считался олицетворением "гитлеровской жестокости". Отметим, многие представители мирового сообщества выразили соболезнования в связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова. Глава Чехии Милош Земан назвал расстрел "террористическим актом фанатика", а президент Израиля Реувен Ривлин призвал "положить конец ненависти и экстремизму во всех их проявлениях". Напомним, ряд украинских политиков и общественных деятелей положительно восприняли убийство Андрея Карлова. "Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры, ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать – герой", – написал в своем Facebook депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:44
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе

В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
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Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах...»

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сегодня, 17:46
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