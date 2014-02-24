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Убивать Вороненкова помогал тренер по боевому гопаку
27 марта 2017, понедельник, 20:31 – СОЧИ-24
На данный момент
полицейские подозревают мужчину в незаконном обращении с оружием. Но
это далеко не первый криминальный опыт Левенца.
Павел Паршов приехал
на место преступления не один – с ним был его бывший
сослуживец Ярослав Левенец, написала на
своей странице в Facebook журналистка украинского телеканала СТБ Алена Лунькова. "Ярослав
Левенец, позывной "Хантер". С 2012 был в розыске
за экономические преступления, но сам себя называл политзаключенным
режима Януковича", – сообщила журналистка.
Чтобы восстановить репутацию
Левенца, в Сети о нем сообщалось, как о настоящем патриоте Украины и тренере по
боевому гопаку. Лунькова
привела биографию предполагаемого сообщника с сайта запрещенной в России
экстремистской организации "Правый сектор". Сообщается, что после выхода
из СИЗО в 2014 году Левенец идет воевать в нацбатальон
"Донбасс".
"Но в прошлом году его опять вызывают в суд. Мера
пресечения – домашний арест с браслетом. Семенченко снова
за него заступился. Сейчас на сайте комитета освобождения
политзаключенных он числится бойцом "Правого сектора", – написала
Лунькова. Не
исключено, что именно Левенец участвовал в слежке за погибшим и подвозил
Паршова к месту преступления. Напомним, что экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков был убит в центре украинской столицы 23 марта. По словам бывшего парламентария Ильи Пономарева, который тоже живет в Киеве, в этот день они должны были встретиться.
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