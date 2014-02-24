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Убивать Вороненкова помогал тренер по боевому гопаку

27 марта 2017, понедельник, 20:31 – СОЧИ-24

Убивать Вороненкова помогал тренер по боевому гопаку
Убивать Вороненкова помогал тренер по боевому гопаку
МВД Украины объявило в розыск сообщника Павла Паршова, убившего 23 марта в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Украинские СМИ назвали предполагаемым пособником киллера бывшего военнослужащего украинского нацбатальона "Донбасс" Ярослава Левенца.
На данный момент
полицейские подозревают мужчину в незаконном обращении с оружием. Но
это далеко не первый криминальный опыт Левенца.
Павел Паршов приехал
на место преступления не один – с ним был его бывший
сослуживец Ярослав Левенец, написала на
своей странице в Facebook журналистка украинского телеканала СТБ Алена Лунькова. "Ярослав
Левенец, позывной "Хантер". С 2012 был в розыске
за экономические преступления, но сам себя называл политзаключенным
режима Януковича", – сообщила журналистка.
Чтобы восстановить репутацию
Левенца, в Сети о нем сообщалось, как о настоящем патриоте Украины и тренере по
боевому гопаку. Лунькова
привела биографию предполагаемого сообщника с сайта запрещенной в России
экстремистской организации "Правый сектор". Сообщается, что после выхода
из СИЗО в 2014 году Левенец идет воевать в нацбатальон
"Донбасс".
"Но в прошлом году его опять вызывают в суд. Мера
пресечения – домашний арест с браслетом. Семенченко снова
за него заступился. Сейчас на сайте комитета освобождения
политзаключенных он числится бойцом "Правого сектора", – написала
Лунькова. Не
исключено, что именно Левенец участвовал в слежке за погибшим и подвозил
Паршова к месту преступления. Напомним, что экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков был убит в центре украинской столицы 23 марта. По словам бывшего парламентария Ильи Пономарева, который тоже живет в Киеве, в этот день они должны были встретиться.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Диана Шурыгина угодила в новый скандал

Молодой человек вступил в интимную связь со скандально известной несовершеннолетней Дианой Шурыгиной, изнасилованной на пьяной вечеринке в 2016 году ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Затем он опубликовал в соцсети фото с подписью "Отдамся в руки симпатичной девушке", что разозлило Диану...»

вчера, 20:45
Захарова высмеяла зарвавшегося Порошенко

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подняла на смех президента Украины Петра Порошенко. Поводом стало его сегодняшнее выступление по случаю третьей годовщины создания Национальной гвардии...»

вчера, 20:44
В "Матросской тишине" найден мертвым заключенный

В столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" найден мертвым 40-летний мужчина, арестованный по подозрению в незаконном обороте наркотиков..»

вчера, 20:31
Убивать Вороненкова помогал тренер по боевому гопаку

МВД Украины объявило в розыск сообщника Павла Паршова, убившего 23 марта в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Украинские СМИ назвали предполагаемым пособником киллера бывшего военнослужащего украинского нацбатальона "Донбасс" Ярослава Левенца...»

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