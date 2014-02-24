Убивать Вороненкова помогал тренер по боевому гопаку

27 марта 2017, понедельник, 20:31 – СОЧИ-24



Убивать Вороненкова помогал тренер по боевому гопаку

МВД Украины объявило в розыск сообщника Павла Паршова, убившего 23 марта в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Украинские СМИ назвали предполагаемым пособником киллера бывшего военнослужащего украинского нацбатальона "Донбасс" Ярослава Левенца.На данный моментполицейские подозревают мужчину в незаконном обращении с оружием. Ноэто далеко не первый криминальный опыт Левенца.Павел Паршов приехална место преступления не один – с ним был его бывшийсослуживец Ярослав Левенец, написала насвоей странице в Facebook журналистка украинского телеканала СТБ Алена Лунькова. "ЯрославЛевенец, позывной "Хантер". С 2012 был в розыскеза экономические преступления, но сам себя называл политзаключеннымрежима Януковича", – сообщила журналистка.Чтобы восстановить репутациюЛевенца, в Сети о нем сообщалось, как о настоящем патриоте Украины и тренере побоевому гопаку. Луньковапривела биографию предполагаемого сообщника с сайта запрещенной в Россииэкстремистской организации "Правый сектор". Сообщается, что после выходаиз СИЗО в 2014 году Левенец идет воевать в нацбатальон"Донбасс"."Но в прошлом году его опять вызывают в суд. Мерапресечения – домашний арест с браслетом. Семенченко сноваза него заступился. Сейчас на сайте комитета освобожденияполитзаключенных он числится бойцом "Правого сектора", – написалаЛунькова. Неисключено, что именно Левенец участвовал в слежке за погибшим и подвозилПаршова к месту преступления. Напомним, что экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков был убит в центре украинской столицы 23 марта. По словам бывшего парламентария Ильи Пономарева, который тоже живет в Киеве, в этот день они должны были встретиться.

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