Уборщик нелепо прервал прямой эфир
1 апреля 2017, суббота, 17:58 – СОЧИ-24
Уборщик нелепо прервал прямой эфир
Сотрудник одного из европейских телеканалов чуть не сорвал прямой эфир. Уборщик ворвался в кадр и попытался скрыться, но получилось это очень нелепо.
На опубликованных кадрах видно, как сначала работник сервисной службы резко появляется в кадре, а потом быстро падает и начинает ползти за декорации. Судя по всему, уборщик надеялся, что останется незамеченным, но его все равно увидели. Забавный ролик, который был размещен на сайте LiveLeak, посмотрели уже почти 40 тысяч раз.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
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сегодня, 14:16
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