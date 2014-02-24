Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла все тайны шоу

3 февраля 2017, пятница, 15:45 – ИА СОЧИ-24



Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла все тайны шоу

На сегодняшний день телеканал ТНТ берет верхние позиции рейтингов в нашей стране, его сморят взрослые и дети, он считается семейным и развлекательным. Разнообразные шоу интригуют и заставляют "подсесть" на них на годы. Казалось бы – здорово, но не все телезрители способны отличить сказку от были и комедию от трагедии. Одним из самых известных проектов на российском телевидении стала нашумевшая "Битва экстрасенсов".Поначалу все замирали у экранови ждали нового выпуска, переживали вместе с участниками и верили всему, что импоказывают, сейчас позиция многих – прямо противоположная. Почему? Рассказываетучастница программы, ведьма Вера Шемонаева. "Во-первых, массы людей просторванули за помощью к новоиспеченным звездам прорицания и ритуалов как черной,так и белой магии, а в итоге оказалось, что способности некоторых из них наголубом экране и в жизни резко диссонируют. Во-вторых, все больше жалоб иотрицательных отзывов наполняет Сеть, все больше людей требуют закрыть проект, ноникто же не заставляет верить в то, что происходит на шоу. Появляются аналогипрограммы, растет спрос на услуги магов, цены которых все больше устремляютсяввысь и доходят до баснословных сумм всего лишь за 15– 20 минут их неимовернотяжкого труда, – рассказала Dni.Ru Шемонаева.– Сам ведущий стал говорить в каждом выпуске: "Не ходите на платные приемы кэкстрасенсам", "редакция не несет ответственности за их действия после шоу", зрителейубеждают, что ошибиться может каждый, однако финалистов представляют какбогов, пророков".Ведьма убеждена, что каждыйздравомыслящий человек уже понял, как следует реагировать "на рост" колдовскойсилы в массах и в средствах массовой информации, ведь для многих магия –вариант быстро, легко и без последствий заработать на свои нужды. "Людиперестали верить в себя и свои силы и готовы отдать любую сумму за то, чтобы ихпроблемы решил кто-то другой, не понимая, что в 90% случаев – это попростуобман", – сказала она. То, что сценарий присутствует вшоу, уже доказано. "Во–первых, в этом признаются самые смелые участникипроекта, ведь у каждого из них контракт о неразглашении процесса съемок. Во-вторых,проекты разоблачения в сети – дело не новое, и те, кто хочет видеть правду, –видят, а кто хочет быть обманутым, продолжает верить в чудо. В-третьих, извыпуска в выпуск одни и те же фразы, хронология, это очень трудно не заметить",– отметила ведьма.На вопрос, есть ли настоящиеведающие в "Битве", Шемонаева с уверенностью ответила, что есть. "Их, ксожалению, не так много. С некоторыми я знакома лично и знаю о их возможностяхне понаслышке, причем как с хорошей, так и с плохой стороны. Я личноучаствовала в съемках, и впечатление, мягко говоря, оставляет желать лучшего".

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