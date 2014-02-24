Участницы "Пусть говорят" устроили жестокую драку в эфире
22 марта 2017, среда, 12:00 – ИА СОЧИ-24
Участницы "Пусть говорят" устроили жестокую драку в эфире
Две жительницы села Смоленское Алтайского края устроили потасовку в эфире программы "Пусть говорят". Разнять разгоряченных женщин смог один из гостей студии. Видео потасовки было опубликовано на YouTube. Как сообщается в комментарии к ролику, драку затеяла сестра главной героини шоу, лишенной родительских прав за "разгульный образ жизни". Женщина попыталась защитить родственницу от нападок другой участницы, однако без кулаков сделать это у нее не получилось. Разнимать разъяренных дамочек пришлось одному из гостей эфира.
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В Мосгордуме обсудили необходимость восстановления системы вытрезвителей. В рамках круглого стола столичные депутаты, руководители профильных департаментов столичного правительства, представители правоохранительных органов, представители федеральных ведомств и законодательных собраний некоторых регионов...»