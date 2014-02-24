Участник ДТП подрался с водителем скорой помощи

На пересечении Третьей Мытищинской и Новоалексеевской улиц столкнулись автомобили Lada и Mitsubishi, передает РИА Новости. Никто из участников ДТП не пострадал, но один из них решил, что в случившемся виноват водитель скорой помощи, а потому напал на него. Мужчины были доставлены в отделение полиции, оба намерены подать заявления.
Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании готовятся сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Как сообщается, на своем обратном маршруте из Сирии судно готовится пройти мимо берегов Шотландии...»
Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании готовятся сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Как сообщается, на своем обратном маршруте из Сирии судно готовится пройти мимо берегов Шотландии...»