Участник ДТП со скорой бросился с ножом на врачей

В Санкт-Петербурге на Михайловской улице произошло ДТП: автомобиль Mercedes столкнулся с каретой скорой помощи. После аварии водитель начал вести себя неадекватно и бросился с ножом на врачей, сообщают в социальных сетях.Нападавшего удалось скрутить. Полиция прибыла на место происшествия в течение пяти минут. Обстоятельства аварии устанавливаются. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?137"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-68471405_5801769", -68471405, 5801769, 'Qa-q3yCd8-8jkyxvspeEk9dKLq8', {width: 585})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());
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Российское законодательство – и, в частности, закон Димы Яковлева – вне компетенции Европейского суда по правам человека. Вердикт ЕСПЧ о признании нелегитимным запрета на усыновление детей из России иностранцами Москва намерена игнорировать...»
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк обрушился с резкой критикой на главу "Национального фронта", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Гнев экс-главы украинского кабмина вызвали заявления политика по Крыму...»
Президент России Владимир Путин раскритиковал заказчиков появившегося в иностранных СМИ компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Миллиардера обвиняли в том, что во время визита в Москву в 2013 году он якобы пользовался услугами проституток...»
Российское законодательство – и, в частности, закон Димы Яковлева – вне компетенции Европейского суда по правам человека. Вердикт ЕСПЧ о признании нелегитимным запрета на усыновление детей из России иностранцами Москва намерена игнорировать...»