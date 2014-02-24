Участник Второй мировой шокировал каминг-аутом

29 марта 2017, среда, 22:00 – СОЧИ-24



Участник Второй мировой шокировал каминг-аутом

Британец, который принимал участие во Второй мировой войне, решил провести остаток жизни женщиной. Такое решение 90-летний мужчина принял после смерти его жены.Когда супруга урожденногоПитера скончалась, он осмелился стать тем, кем хотел быть с трех лет. С детстваего привлекали куклы, а не солдатики. Кроме того, мальчик любил помогатьматери в работе по дому."Меня всегда привлекалиженщины, но не в сексуальном смысле. Я просто хочу быть на них похожей", – цитируетнынешнюю Патрицию Дэвис (так теперь зовут пенсионера) Daily Mail. По словам Дэвис, она всю жизнь жил во лжи.Теперь же, со сменой пола, Патриции сталонамного легче жить, несмотря на агрессию подростков и непонимание соседей.Трансгендер отважилась на прием женского гормона эстроген в прошлом году.По словам Патриции, раньшеона не знала о таком понятии как трансгендер. Известно, что ранее Питерслужил в армии с 1945 по 1948 годы. Он нес службув Индии, восточной Африке и Палестине.В 21 год Питерженился, прожив со своей супругой 63 года. По словам Патриции, жена зналао ее наклонностях и даже дарила ей драгоценности.Патриция вспоминает, что вих роду была тетя, которая дожила до 104 лет. Трансгендер надеется,что гены сыграют свою роль, и он станет долгожителем, как и его родственница.Патриция призналась, что мечтает провести оставшиеся дни в телеполноценной женщины.

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