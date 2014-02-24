Ученики московский школы пробили однокласснику череп

23 января 2017, понедельник, 22:00 – ИА СОЧИ-24



Ученики московский школы пробили однокласснику череп

Ученика одной из столичных школ избили одноклассники. С серьезными травмами 17-летний юноша был экстренно доставлен в институт им. Склифосовского.Инцидент с 17-летним молодым человеком произошел 23января в школе на северо-востоке Москвы. Школьника избили до полусмерти.Парня доставили в институтим. Склифосовского с переломом свода основания черепа и различнымитравмами головы. "Ученика 11 класса сперва обругали нецензурными фразами,а на его требование извиниться сверстники пустились его избивать", – сообщает Life.ru со ссылкой насобственный источник.У пострадавшего зафиксированы перелом костейсвода и основания черепа и сотрясение головного мозга. Прибывшие на местосотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося.Напомним, 2 декабря прошлого года в Валдайскую районную больницу Новгородскойобласти из села Рощино была доставлена избитая 13-летняя школьница. Упострадавшей был диагностирован ушиб головного мозга и разрыв органа брюшнойполости. Выяснилось, что ее избили одноклассники – две девочки и мальчик."Свидетелями происшествия стали другие дети. Одноклассница потерпевшейпомогла ей дойти до дома и вызвать скорую помощь", – рассказалив пресс-службе Следственногоуправления Следственного комитета по региону.

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