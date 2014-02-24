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Ученики московский школы пробили однокласснику череп
23 января 2017, понедельник, 22:00 – ИА СОЧИ-24
Инцидент с 17-летним молодым человеком произошел 23
января в школе на северо-востоке Москвы. Школьника избили до полусмерти.
Парня доставили в институт
им. Склифосовского с переломом свода основания черепа и различными
травмами головы. "Ученика 11 класса сперва обругали нецензурными фразами,
а на его требование извиниться сверстники пустились его избивать", – сообщает Life.ru со ссылкой на
собственный источник.
У пострадавшего зафиксированы перелом костей
свода и основания черепа и сотрясение головного мозга. Прибывшие на место
сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося.
Напомним, 2 декабря прошлого года в Валдайскую районную больницу Новгородской
области из села Рощино была доставлена избитая 13-летняя школьница. У
пострадавшей был диагностирован ушиб головного мозга и разрыв органа брюшной
полости. Выяснилось, что ее избили одноклассники – две девочки и мальчик.
"Свидетелями происшествия стали другие дети. Одноклассница потерпевшей
помогла ей дойти до дома и вызвать скорую помощь", – рассказали
в пресс-службе Следственного
управления Следственного комитета по региону.
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