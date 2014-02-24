Ученые: Красавцы вынуждают девушек есть салат

Датские исследователи установили, что девушки на свидании с привлекательным мужчиной предпочитают заказывать легкий салат. Мужчины, в свою очередь, стремятся очаровать избранницу выбирая дорогие блюда. Чтобы узнать, влияет ли привлекательность партнера на поведение людей на свидании, ученые провели пять экспериментов, сообщает "Газета.ru". В исследовании приняли участие 530 человек, 49% которых – женщины, передает Food Quality and Preference. Выяснилось, что на свидании с молодым человеком девушки чаще заказывают низкокалорийные и легкие блюда. Таким образом они стремятся продемонстрировать заботу о собственных здоровье и красоте. Мужчины же тратятся на дорогие напитки и блюда, стремясь впечатлить своих избранниц. Такое поведение в целом соответствует стереотипу: женщины в первую очередь оценивают благосостояние потенциального отца семейства.Примечательно, что мужчины, в отличие от представительниц прекрасного пола, не продемонстрировали конкретных предпочтений относительно состава заказываемых блюд. Ранее социологи сообщили, что современные молодые люди предпочитают сначала заняться сексом, а уже потом отправляются на романтическое свидание в ресторан. Исследователи объясняют такое изменение массового сознания чрезмерной занятостью представителей современного поколения."Они прыгают в постель не для того, чтобы просто заняться сексом. Они делают это, чтобы узнать человека прежде, чем потратят на него свое время и энергию", – считает антрополог, доктор Хелен Фишер.
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Смех премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на одном из заседаний британского парламента привлек внимание интернет-пользователей. Соответствующая видеозапись стала хитом в социальных сетях и породила множество мемов...»
Подать заявку на голосование на выборах можно будет через интернет. Как сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения в закон о выборах, обсуждаемые в парламенте, будут касаться, в том числе, и открепительных талонов...»
Последние данные ВЦИОМ говорят о стабильном росте одобрения государственных институтов в России. В частности, рейтинг одобрения Государственной Думы вырос с ноября 2016 года более чем на пять процентов: в ноябре 2016 года он составил 47,7%, а в феврале 2017 года – уже 52,9%...»