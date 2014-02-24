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Ученые нашли панацею от старения
17 февраля 2017, пятница, 16:44 – ИА СОЧИ-24
Для исследований ученые
использовали специально выведенный вид мышей. Они внесли в геном грызунов мутацию,
которая приводит к ускоренному старению и ранней смерти. Животные с
подобным "изъяном" живут меньше года, тогда как "нормальные" – более двух лет.
Через сто дней после рождения одной группе мышей стали
давать в небольших дозах SkQ1. При этом у другой, не получавшей это вещество, спустя еще 100-150 дней уже появились признаки старения: потеря веса, понижение
температуры, развитие кифоза, облысение и истончение кожи, сообщает журнал Aging. У грызунов, принимавших препарат, многое из перечисленного стало наблюдаться значительно позже или не возникло вовсе. Дело в том, что принцип работы SkQ1
основан на защите клеток от активных форм кислорода, которые вырабатываются
поврежденными митохондриями. Если препарат успешно пройдет клинические
испытания, то уже через несколько лет появится в аптеках.
Как писали Dni.Ru, недавно Всемирная организация здравоохранения пересмотрела классификацию возрастов. Теперь люди от 25 до 44 лет считаются
молодыми, от 44 до 60 – представителями среднего возраста, от 60 до 75 –
пожилого, от 75 до 90 – старческого, а после 90 лет – долгожителями.
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