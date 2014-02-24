Ученые назвали самый депрессивный день в году

16 января 2017, понедельник, 20:16 – ИА СОЧИ-24



Ученые назвали самый депрессивный день в году

Ученые выяснили, что самым депрессивным является третий понедельник года. В 2017 году этот день выпал на 16 января.Британский психолог Клифф Арнол из университета Кардиффа составил формулу наиболеепсихологически трудных для человека дней в году. Также ученый составилрекомендации, как можно пережить черные дни.Тому, что третий понедельник являетсясамым депрессивным днем в году, естьвполне логичное объяснение. Ведь завершились все праздники, а существенные суммыбыли потрачены на подарки, застолья и путешествия. Плюс к тому – зимняя холодная погода, отсутствие солнечное света и хандра, передает НСН.Помимо этих факторов психолог отмечает и политическую обстановкув мире. По его мнению, многие переживают из-за конфликтов на Украине и в Сирии,а также из-за непредсказуемости нового президента в США ДональдаТрампа.Чтобы справиться с депрессией и благополучно пережить подобные дни, Арнолсоветует не думать обо всех проблемах сразу. Он рекомендует придумывать длясебя новые дела и почаще встречаться с друзьями и единомышленниками.Как писали Dni.ru, чтобы легче пережить постновогодний синдром и быстрее включиться вработу, следует бережнее относитесь к себе в этот период. Необходимо снизитьнагрузку и постараться отвлечься от грустных мыслей. А для того, чтобыразогнать тоскливые мысли, можно заранее начать планировать будущий отпуск. Смыслью о предстоящем путешествии будет проще найти силы и втянуться в работу.

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