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Ученые назвали самый депрессивный день в году
16 января 2017, понедельник, 20:16 – ИА СОЧИ-24
Британский психолог Клифф Арнол из университета Кардиффа составил формулу наиболее
психологически трудных для человека дней в году. Также ученый составил
рекомендации, как можно пережить черные дни.
Тому, что третий понедельник является
самым депрессивным днем в году, есть
вполне логичное объяснение. Ведь завершились все праздники, а существенные суммы
были потрачены на подарки, застолья и путешествия. Плюс к тому – зимняя холодная погода, отсутствие солнечное света и хандра, передает НСН.
Помимо этих факторов психолог отмечает и политическую обстановку
в мире. По его мнению, многие переживают из-за конфликтов на Украине и в Сирии,
а также из-за непредсказуемости нового президента в США Дональда
Трампа.
Чтобы справиться с депрессией и благополучно пережить подобные дни, Арнол
советует не думать обо всех проблемах сразу. Он рекомендует придумывать для
себя новые дела и почаще встречаться с друзьями и единомышленниками.
Как писали Dni.ru, чтобы легче пережить постновогодний синдром и быстрее включиться в
работу, следует бережнее относитесь к себе в этот период. Необходимо снизить
нагрузку и постараться отвлечься от грустных мыслей. А для того, чтобы
разогнать тоскливые мысли, можно заранее начать планировать будущий отпуск. С
мыслью о предстоящем путешествии будет проще найти силы и втянуться в работу.
Источник:
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