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Ученые обвинили женщин в облысении мужчин

15 февраля 2017, среда, 11:31 – ИА СОЧИ-24

Ученые обвинили женщин в облысении мужчин
Ученые обвинили женщин в облысении мужчин
Исследуя природу облысения мужчин, британские генетики пришли к неожиданным выводам. Оказалось, что в потере волос, которая так снижает самооценку сильного пола, виноваты вовсе не их отцы, а матери.
К таким выводам, исследователи пришли, изучив биологический материал 52 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 69 лет. Оказалось, что большинство генов, связанных с мужским облысением, расположены на материнской Х-хромосоме, сообщает журнал PLOS Genetic
. В частности. именно там был расположен ген, связанный с выработкой гормона тестостерона, который провоцирует выраженную степень потери волос. Предыдущие исследования также определили, что именно этот ген отвечает за облысение, однако то, что он наследуется от матери, было неизвестно. По итогам работы британские специалисты представили количественный метод, позволяющий оценить риск потери волос у мужчин. Ученые подчеркнули, что в своей работе они не анализировали возраст, в котором испытуемые начали лысеть. По их мнению, этот параметр можно использовать для изучения этой проблемы в дальнейшем. Тем не менее, проведенное исследование причин потери волос стало одним из крупнейших.  Ранее ученые пришли к выводу, что облысение происходит из-за сокращения волосяных фолликулов. Из-за их повреждения волосы перестают получать вещества через мембрану. Процесс омолаживания прекращается, что в итоге приводит к потере волоса. Отметим, что облысение может быть обусловлено не только неудачной генетикой, но и различными заболеваниями. В частности, к нему могут приводить частые стрессы, болезни сердечно-сосудистой системы, а также онкология.  

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Трамп нашел замену сбежавшему советнику

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вчера, 21:45
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Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с полетами сверхманевренных истребителей Су-35С. На кадрах можно наблюдать взлет, посадку и элементы пилотажа...»

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Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму

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