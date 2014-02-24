Ученые объяснили мужское пьянство

17 марта 2017, пятница, 22:16 – ИА СОЧИ-24



Ученые объяснили мужское пьянство

Психологи из Питтсбургского университета (США) выяснили причину мужского пьянства. Оказалось, что общество, даже если оно осуждает употребление алкоголя, все же поощряет представителей сильного пола к выпивке.Исследователи провели эксперимент. Втечение долгого времени ученые снимали скрытой камерой отдыхающие в кафекомпании. Затем ученые анализировали их поведение.Всего на глаза исследователей попали 720человек разного пола. Оказалось, что мужские компании выпивали чаще, сообщает Daily Mail. Психологиобъясняют такую тенденцию существованием в обществе традиционных правилмужского поведения.Согласно им, мужчина должен бытьсдержанным и не слишком проявлять эмоции. Психологи отмечают, что для выпившегоже мужчины считается естественным обниматься с собеседником, много и горячорассказывать о себе, а иной раз и поплакать. Таким образом, выпивка позволяетмужчинам выпустить эмоции, которые, как считает общество, не прилично проявлятьсильному полу в трезвом состоянии. Вместе с тем ученые признают, что женщины тожевыпивают. Однако женские компании на отдыхе бывают трезвыми чаще. Ведьпредставительниц прекрасного пола могут без осуждения проявлять свои эмоции.Ранее Dni.ru писали, что существуют научные причины того,почему секс во время отпуска намного лучше домашнего варианта. Психологиобъяснили это способностью человека самораскрываться на отдыхе.

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