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Ученые объяснили мужское пьянство
17 марта 2017, пятница, 22:16 – ИА СОЧИ-24
Исследователи провели эксперимент. В
течение долгого времени ученые снимали скрытой камерой отдыхающие в кафе
компании. Затем ученые анализировали их поведение.Всего на глаза исследователей попали 720
человек разного пола. Оказалось, что мужские компании выпивали чаще, сообщает Daily Mail. Психологи
объясняют такую тенденцию существованием в обществе традиционных правил
мужского поведения.Согласно им, мужчина должен быть
сдержанным и не слишком проявлять эмоции. Психологи отмечают, что для выпившего
же мужчины считается естественным обниматься с собеседником, много и горячо
рассказывать о себе, а иной раз и поплакать. Таким образом, выпивка позволяет
мужчинам выпустить эмоции, которые, как считает общество, не прилично проявлять
сильному полу в трезвом состоянии. Вместе с тем ученые признают, что женщины тоже
выпивают. Однако женские компании на отдыхе бывают трезвыми чаще. Ведь
представительниц прекрасного пола могут без осуждения проявлять свои эмоции.Ранее Dni.ru писали, что существуют научные причины того,
почему секс во время отпуска намного лучше домашнего варианта. Психологи
объяснили это способностью человека самораскрываться на отдыхе.
Источник:
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