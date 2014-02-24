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Ученые объяснили происхождение секса болезнями
29 марта 2017, среда, 19:28 – СОЧИ-24
Специалисты
пришли к выводу, что метод продолжения рода, подразумевающий секс с партнером
противоположного пола, является наиболее эффективным. Причиной этому могли
стать болезни, с которыми столкнулись древние организмы.
Исследователи выяснили, что
организмы, размножающиеся спариванием, чаще всего приобретают полезные мутации,
которые позволяют им сопротивляться болезнетворным бактериям, передает Daily Mail. Это объясняет, почему секс так распространен
среди высших живых организмов, несмотря на то, что имеет по сравнению с другими
способами размножения большого количества
сил и времени на поиск партнера.
К похожим выводам ранее пришли ученые из Шотландии. Им
удалось выяснить с помощью экспериментов на животных, что половое размножение,
по сравнению с бесполым, позволяет появляться на
свет особям с более сильным иммунитетом. А это в свою очередь дает
дополнительные шансы на выживание.
Как писали Dni.ru, американские ученые выяснили, как отсутствие половой жизни
влияет на женское здоровье. Оказалось, что воздержание от секса чревато для
организма представительниц прекрасного пола проблемами как с физическим, так и
с психическим самочувствием.
Источник:
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