Ученые объяснили разницу между "совами" и "жаворонками"
25 января 2017, среда, 15:58 – ИА СОЧИ-24
Ученые объяснили разницу между "совами" и "жаворонками"
Бытует мнение, что ночной образ жизни может привести к нарушениям циркадного ритма и другим серьезным проблемам со здоровьем. Однако последние исследования ученых показали: "совы", как правило, умнее и счастливее тех, кто по утрам легко вскакивает по первому звонку будильника. Ученые Сатоси Канадзава и Кайя Перина выявили связь между высоким интеллектом и смещенным циркадным ритмом. Они полагают, что умные люди чаще ведут ночной образ жизни.Кроме того, если человек по утрам пытается поспать еще несколько минут, неоднократно переставляя будильник, это означает, что он слушает потребности своего организма. Таким образом он игнорирует жесткий распорядок дня, которым, как считается, в современном мире распоряжаются "жаворонки". Такие люди преследуют свои стремления и ищут собственные пути решения проблемы, что и делает их более творческими и независимыми, пишет Independent. Кроме того, полуночники зачастую счастливее "жаворонков". В ходе недавнего исследования в университете Саутгемптона ученые сравнивали социально-экономическое положение тысячи мужчин и женщин. В результате выяснилось, что в целом "совы" имеют больший доход и более комфортную жизнь нежели "жаворонки".Однако эти выводы не касаются любителей валяться в постели по 12 и более часов, отмечают ученые. Они предупреждают: слишком долгий сон вреден и даже опасен для здоровья, и люди, подверженные ему, рискуют преждевременно умереть.Между тем ранее у любителей посидеть допоздна ученые обнаружили повышенную склонность к лишнему весу. Как писали Dni.Ru, исследователи в частности установили, что у детей-"сов" риск ожирения в полтора раза выше, чем для "жаворонков".
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Мэр Украины Виталий Кличко поучаствовал во флешмобе #22PushUpChallenge, который призван поддержать карателей ВСУ, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Политик вышел на улицу и продемонстрировал уровень своей физической подготовки...»
По данным соцопроса, треть жителей Украины готова навсегда покинуть страну при первой же возможности. Властям это выгодно в том плане, что эмиграция снижает социальную нагрузку на бюджет государства...»
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти...»