Ученые раскрыли секрет "тяжелой кости"

22 марта 2017, среда, 12:01 – ИА СОЧИ-24



Ученые раскрыли секрет "тяжелой кости"

Канадские ученые разгадали тайну "тяжелой кости". Исследователи установили, что масса и плотность костной ткани зависят от физических нагрузок.Эксперты проанализировали данные о физической активности 309 мальчиков и девочек, сообщает Lenta.ru. Ученые установили, что в зависимости от нагрузки, полученной в период развития организма, у подростков с возрастом по-разному менялась масса костной ткани.У тех испытуемых, кто в детстве вел активный образ жизни, средний показатель плотности костей был выше, чем у остальных исследуемых. У подростков, предпочитавших сидячий образ жизни, во взрослом возрасте какой-либо закономерности выявлено не было.Ученые в отчете о проведенном исследовании призывают детей"отойти от экранов, встать с дивана и двигаться". Они подчеркивают, что сформировать прочную костную систему возможно именно в молодом возрасте.Также эксперты отметили, что они не собираются останавливаться на достигнутых результатах. Ученые планируют установить оптимальный баланс между интенсивностью спортивных занятий в юношеском возрасте и темпами развития костной системы. Напомним, ранее американские, немецкие и японские ученые создали сверхпрочную сталь. Прототипом для новой разработки стала человеческая кость – исследователи изучили ее многоуровневое строение воспроизвели подобную структуру, смешав два отличающихся по плотности исходного материала.

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