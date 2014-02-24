Ученые разгадали тайну долголетия

10 марта 2017, пятница, 21:28 – ИА СОЧИ-24



Ученые разгадали тайну долголетия

Назван секрет высокой продолжительности жизни человека. Открытие сделали ученые из Пхоханского университета науки и технологии (Южная Корея).Ученыенашли молекулярный механизм, препятствующий быстрому старению живого организма.С его помощью клетки избавляются от дефектных молекул РНК, что продлеваетжизнь.Долголетиечеловека по сравнению с другими видами животных обуславливает то, что в нашеморганизме тоже работают подобные, сообщает журнал Nature Communications. Продолжительностьжизни организмов зависит от того, насколько эффективно клетка осуществляетконтроль матричной РНК.Исследователи провели эксперимент на обычных червях. Врамках своего исследования специалисты обнаружили механизм, который противитсяраспаду клеток.По мнению ученых, поддержание функционирования обнаруженной имимолекулярной системы в старости может являться причиной высокого уровняпродолжительности жизни. Каким образом этого можно добиться, только предстоитузнать.Как писали Dni.ru, американские ученые экспериментальным путемдоказали, что здоровый образ жизни не является гарантом долголетия. Оказывается,есть четыре условия, на некоторые из которых человек никак не может повлиять.Первым и самым важным факторомявляется молодость матери. Крометого, наиболее благоприятным месяцем длярождения детей считается май. Третийфактор долголетия – проведенное в деревне детство.И последнее условие, влияющее напродолжительность жизни – характер личности. Ответственные и дисциплинированные люди более удачливы наработе, в браке и пристальнее следят за здоровьем.

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