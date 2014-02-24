Ученые создали лекарство для "скорострелов"

Похоже, что теперь представители сильного пола с помощью медикаментов смогут не только продемонстрировать партнершам свою "мужскую силу", но и увеличить продолжительность любовных утех. Один из создателей легендарной "Виагры" разработал новое лекарство, которое поможет мужчинам справиться с другой распространенной проблемой – преждевременной эякуляцией. Британский профессор Майк Уилли создал вещество, которое позволяет увеличить продолжительность полового акта в десять раз. Препарат, произведенный в виде спрея, содержит небольшую дозу анестетика, снижающего чувствительность мужского полового органа до нормальных значений. Таким образом, лекарство поможет мужчине справиться с преждевременной эякуляцией, а заодно и избавит от унизительного ярлыка "скорострел". По словам профессора Уилли, новое средство – настоящая "революция" после "Виагры", изобретенной в 90-х годах, передает Daily Mail. По словам автора новинки, через девять месяцев использования спрея продолжительность полового акта в среднем возрастает с одной минуты до восьми-десяти, что соответствует норме. Кроме того, препарат оказывает положительное психологическое воздействие на пациента – мужчина становится более уверенным в себе в постели, что, соответственно, увеличивает уровень сексуальной удовлетворенности. Преждевременной эякуляцией считается семяизвержение в течение первой минуты полового акта. Как отмечает издание, сегодня от этого недуга страдает около 40% мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Причем это намного более распространенная проблема, чем эректильная дисфункция, для лечения которой многие пациенты принимают "Виагру". По словам экспертов, преждевременная эякуляция часто становится основанием для расставания партнеров, а иногда – и причиной самоубийства.
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Далю Грибаускайте засыпали поздравлениями. Большая часть восторженных посланий в честь 61-го дня рождения литовского президента – от украинцев и их лидера Порошенко. Оно и понятно, ведь Литва с Украиной – самые близкие партнеры, особенно в деле нападок на Россию. Почему же так не любит все русское некогда ревностная коммунистка Даля?..»
Эксперты рассказали подробнее о том, как будет функционировать система продовольственных карточек, разработанная для малоимущих граждан. Так, например, на эти средства можно будет купить только продукты питания, а не сигареты или водку...»
Европарламент со скрипом пытается установить правду о трагических событиях в Одессе. Очередные слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?" прошли в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе...»
Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что вскоре вновь может оказаться "виновником всех бед" по версии некоторых российских телевизионных журналистов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook...»
В правительстве Испании ввели должность так называемого "секс-короля" – человека, ответственного за повышение рождаемости в стране. Теперь эти обязанности будет выполнять сенатор Эдельмира Баррейра...»