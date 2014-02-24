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Ученые создали жидкие контрацептивы для мужчин

7 февраля 2017, вторник, 13:59 – ИА СОЧИ-24

Ученые создали жидкие контрацептивы для мужчин
Ученые создали жидкие контрацептивы для мужчин
Американские ученые создали новый негормональный контрацептив для мужчин. Революционный препарат обещает оставить болезненную вазэктомию в прошлом.
Новый способ предохранения от нежелательного зачатия ребенка, разработанный сотрудниками Фонда Parsemus в Калифорнии, основан на блокировке семявыводящих потоков с помощью специального геля. При этом на все манипуляции мужчине потребуется всего несколько секунд, сообщает журнал Basic and Clinical Andrology.По данным издания, разработка этого средства ведется некоммерческой организацией. Это означает, что в случае выхода препарата на рынок он будет довольно дешевым.
Принцип воздействия геля аналогичен тому, что применяется при обычной операции по стерилизации, когда хирург удаляет или перекрывает семявыводящие потоки. Между тем несомненное преимущество нового способа. предложенного американцами, заключается в обратимости этой процедуры. В случае, если в будущем мужчина решит стать отцом, вторая инъекция быстро растворит гель, возвращая пациенту способность зачать ребенка.
В настоящее время завершено тестирование препарата на кроликах и макаках-резус, пишет издание "Газета.ру". Результаты испытаний оказались успешными: в течение двух лет после введения геля подопытные животные свободно спаривались, не оставляя потомство. Теперь ученые готовятся испытать новый препарат на людях, чтобы закрепить первоначальный успех.По словам специалистов, на нынешнем этапе исследований важно избавить новое противозачаточное средство от побочных эффектов. Кроме того, необходимо убедиться, что действие контрацептива действительно обратимо, независимо от продолжительности использования.Между тем новый вид контрацепции может быть интересен прежде всего парам и одиноким мужчинам, которые хотят временно свести возможность появления ребенка к нулю.  Дело в том, что революционная разработка американских ученых предотвращает лишь нежелательное зачатие, тогда как от болезней, передающихся половым путем,
по-прежнему
надежно защитить могут лишь традиционные презервативы. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 08:14
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