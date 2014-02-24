Учительницу арестовали за кувырки без трусов перед классом

9 февраля 2017, четверг, 14:44 – ИА СОЧИ-24



Учительницу арестовали за кувырки без трусов перед классом

В США учительницу пения взяли под стражу за вызывающее поведение во время школьных занятий. Женщину обвинили в том, что она сделала колесо в присутствии учеников, будучи при этом без нижнего белья.В американском штате Оклахома 34-летняяЛейси Спонслер, преподавательница средней школы Pawhuska High School, была арестована местными правоохранителями за вызывающее поведение на уроке. По данным полиции, сначала она сообщила школьникам, что на ней нет нижнего белья. А затем сделала колесо, сверкнув во время его исполнения прелестями перед всем классом, пишет издание The Daily Mail.Выходка учительницы сразу же стала достоянием общественности. 17-летний юноша, присутствовавший на уроке пения, заявил прибывшим в школу полицейским, что видел половые органы Спонслер в тот момент, когда "ее ноги были в воздухе".В качестве доказательства подросток предоставил сотрудникам полиции видеозапись. На кадрах видно, что во время занимательной гимнастики интимные места учительницы "без комплексов" действительно были полностью обнажены. Школьники подтвердили стражам порядка, что в течение урока преподавательница еще несколько раз повторила трюк, снова при этом продемонстрировав подопечным отсутствие нижнего белья.По словам учащихся, ранее Спонслер обсуждала с ними "скользкие темы". Например, высказывалась об употреблении наркотиков и делилась мыслями по поводу полового созревания 14-летних мальчиков.Впрочем, во время допроса в полицейском участке женщина, несмотря на показания очевидцев, свою вину отрицала. Она заявила, что "просто танцевала с учениками", чтобы "быть классной преподавательницей".Ранее сообщалось, что в США учительница из Далласа была уволена после того, как стало известно об ее сомнительном прошлом.Выяснилось, что в юности она снималась в жестких порнофильмах. Как писали Dni.Ru, информацию о работеРесы Вудвард в порноиндустрии из мести распространил кто-то из бывших коллег. Cначала педагог отрицала свою причастность к фильмам для взрослых, а затем была вынуждена во всем сознаться.

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