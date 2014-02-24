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Учителя-гомосексуалисты вынудили семью сбежать из Англии в Россию
25 января 2017, среда, 15:58 – ИА СОЧИ-24
Семья из четырех
человек, во время экономического кризиса перебравшаяся в Великобританию из
Прибалтики, недавно переехала от европейских свободных нравов в Россию. Дело в том,
что люди нетрадиционной сексуальной ориентации в Лондоне встречаются не только
на улице, но и в школе.
"Система обучения в Лондоне неплохая и подается в
очень хорошей форме. При этом очень много в школе учителей нетрадиционной
сексуальной ориентации, с татуировками, с пирсингом", – цитирует мать двоих
дочерей Ольгу Life.ru. "Помимо школы точно
такие же однополые пары встречаются повсюду: в парках, в кино, в магазинах", -
рассказывает женщина.
По словам Ольги, именно особенности детской
образовательной системы в Англии заставили их сменить место жительства. Девочки,
посещая местную школу, стали спрашивать у родителей про целующихся друг с
другом мужчин. При этом мама с папой затруднялись им на это ответить.
На переезд повлияло о то, что у детей закончилось
обучение в младшей школе, и их должны были переводить на следующую ступень, где
велись уроки полового воспитания. Родители решили, что европейские нравы в этом
отношении их семье не подходят.
Сейчас семья живет в российской деревне в десяти
километрах от города Великие Луки. Девочки осваиваются в местной школе, где они
изучают русский язык. Родители надеются на благополучное воспитание детей в
российской школе и пока в Европу возвращаться не собираются.
Источник:
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