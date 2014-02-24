Учителя-гомосексуалисты вынудили семью сбежать из Англии в Россию

25 января 2017, среда, 15:58 – ИА СОЧИ-24



Учителя-гомосексуалисты вынудили семью сбежать из Англии в Россию

Семья из Англии переехала в российскую глубинку из-за "засилья" гомосексуализма. Таким образом родители решили оградить дочерей от людей нетрадиционной ориентации.Семья из четырехчеловек, во время экономического кризиса перебравшаяся в Великобританию изПрибалтики, недавно переехала от европейских свободных нравов в Россию. Дело в том,что люди нетрадиционной сексуальной ориентации в Лондоне встречаются не толькона улице, но и в школе."Система обучения в Лондоне неплохая и подается вочень хорошей форме. При этом очень много в школе учителей нетрадиционнойсексуальной ориентации, с татуировками, с пирсингом", – цитирует мать двоихдочерей Ольгу Life.ru. "Помимо школы точнотакие же однополые пары встречаются повсюду: в парках, в кино, в магазинах", -рассказывает женщина.По словам Ольги, именно особенности детскойобразовательной системы в Англии заставили их сменить место жительства. Девочки,посещая местную школу, стали спрашивать у родителей про целующихся друг сдругом мужчин. При этом мама с папой затруднялись им на это ответить.На переезд повлияло о то, что у детей закончилосьобучение в младшей школе, и их должны были переводить на следующую ступень, гдевелись уроки полового воспитания. Родители решили, что европейские нравы в этомотношении их семье не подходят.Сейчас семья живет в российской деревне в десятикилометрах от города Великие Луки. Девочки осваиваются в местной школе, где ониизучают русский язык. Родители надеются на благополучное воспитание детей вроссийской школе и пока в Европу возвращаться не собираются.

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